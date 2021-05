"Probabil de asta apar unele greseli!" Radoi sare in apararea lui Vlad dupa ce Becali a anuntat ca e out din poarta pana la finalul sezonului

Portarul FCSB-ului a fost pus la zid de patron in urma unor greseli avute in final de sezon.

Criticat dur in ultimul timp inclusiv de patronul Gigi Becali, Andrei Vlad primeste sprijin din partea selectionerului Mirel Radoi, care i-a gasit circumstante atenuante pentru greselile si inconstanta din ultimul timp de la echipa de club.

"Sunt intr-o pozitie dificila sa raspund de anumiti jucatori de la echipe, nu ar fi frumos sa comentez ce se intampla la echipele de club. Nu stiu ce se va intampla cu el, a fost schimbat in a doua repriza, medicul nationalei tine legatura cu medicul de la FCSB.

Pentru mine e un jucator in care am avut mereu incredere, probabil unele greseli apar si din cauza varstei. E clar ca va fi in unul dintre loturi, fie la preolimpic, fie la echipa mare, vedem daca va avea continuitate si cat de des va aparea la prima echipa", a spus Mirel Radoi la conferinta de presa organizata de FRF.