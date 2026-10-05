Gică Hagi s-a ținut de cuvânt! Premieră în România - Suedia

România va încheia această acțiune pe teren propriu, cu Suedia, partidă la care sunt așteptați aproximativ 50.000 de spectatori, chiar dacă rezultatele nu au fost de partea ”tricolorilor”: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul de 23 de jucători pentru această partidă. Pe lângă Radu Drăgușin, Virgil Ghiță (suspendați), Marius Marin, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea (accidentați), selecționerul i-a lăsat în afara lotului pe Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.

Gică Hagi s-a ținut de cuvânt! Raul Opruț, în lot pentru România - Suedia

Pentru această partidă, selecționerul l-a luat în lot pe Raul Opruț (28 de ani), fundașul stânga titular de la Dinamo, care nu a prins niciun meci în această acțiune a echipei naționale. Înainte de meciul cu Polonia, Hagi a vorbit despre situația sa și a dezvăluit ce mesaj i-a transmis fotbalistului.

”Lui Opruț i-am zis că îmi pare rău și sper ca la următorul meci să-i fac loc să văd cum arată. E clar că am vrut să câștigăm, dar când pierzi, e clar că ai făcut ceva greșit și mi-am asumat acest lucru”, spunea Gică Hagi.