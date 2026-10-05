Gică Hagi s-a ținut de cuvânt! Premieră în România - Suedia

Gică Hagi s-a ținut de cuvânt! Premieră în România - Suedia Nationala
SPORT.RO
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România va disputa returul cu Suedia luni seară, pe Arena Națională din București, de la 21:45.

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România va încheia această acțiune pe teren propriu, cu Suedia, partidă la care sunt așteptați aproximativ 50.000 de spectatori, chiar dacă rezultatele nu au fost de partea ”tricolorilor”: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul de 23 de jucători pentru această partidă. Pe lângă Radu Drăgușin, Virgil Ghiță (suspendați), Marius Marin, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea (accidentați), selecționerul i-a lăsat în afara lotului pe Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.

Gică Hagi s-a ținut de cuvânt! Raul Opruț, în lot pentru România - Suedia

Pentru această partidă, selecționerul l-a luat în lot pe Raul Opruț (28 de ani), fundașul stânga titular de la Dinamo, care nu a prins niciun meci în această acțiune a echipei naționale. Înainte de meciul cu Polonia, Hagi a vorbit despre situația sa și a dezvăluit ce mesaj i-a transmis fotbalistului.

Lui Opruț i-am zis că îmi pare rău și sper ca la următorul meci să-i fac loc să văd cum arată. E clar că am vrut să câștigăm, dar când pierzi, e clar că ai făcut ceva greșit și mi-am asumat acest lucru”, spunea Gică Hagi.

Raul Opruț are cinci meciuri pentru echipa națională a României, iar în sezonul precedent a fost printre cei mai importanți jucători ai echipei. De altfel, fundașul stânga a fost o piesă ”de bază” în echipa construită de Zeljko Kopic la Dinamo.

În sezonul 2025-2026, Opruț a evoluat în 45 de partide pentru Dinamo, reușind să marcheze de șase ori și să ofere alte trei pase decisive. În această stagiune, fundașul a bifat 11 prezențe pentru Dinamo în campionat și Cupa României, fiind unul dintre cei mai bine cotați jucători ai echipei.

Lotul ales de Gică Hagi pentru România - Suedia:

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu
  • Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • Atacanți: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Hagi, „scut“ în fața jucătorilor: „Au demonstrat că sunt competitivi“

Ieri, la conferința de dinaintea meciului România – Suedia (luni, ora 21:45), selecționerul a primit o întrebare destul de delicată în contextul ultimelor rezultate: „Mai aveți încredere în acești jucători?“. Fără să stea pe gânduri, Hagi a oferit un răspuns categoric.

„Acești băieți au demonstrat că sunt competitivi, au făcut un Campionat European reușit, atât la seniori, cât și la U21. De aici vine încrederea mea. Și va fi în continuare, fiindcă e un grup de jucători cu mare experiență. În momentul de față, trebuie să facem ceva și acel ceva înseamnă să începem să câștigăm.

Am luat câte trei jucători pe post. Chiar și așa, la ora actuală, nu mai avem un atacant (n.r. – din cauza accidentărilor). Dar nu sunt în fața voastră să mă plâng. Când nu o să mai am încredere, o să știu, dar o să aleg eu momentul acela“, a spus selecționerul României.

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