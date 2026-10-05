NEWS ALERT Hagi a stabilit lotul pentru România - Suedia!

Hagi a stabilit lotul pentru România - Suedia! Nationala
SPORT.RO
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România înfruntă Suedia, diseară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în al patra rundă din Liga Națiunilor.

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RomaniaSuediaGica Hagi
Din articol

După 1-2 în Suedia, 2-4, acasă, contra Bosniei, și 0-6 în Polonia, România va încerca să obțină primele puncte din Liga Națiunilor contra Suediei, pe teren propriu, meci la care sunt așteptați aproximativ 50.000 de suporteri.

Lotul României pentru partida cu Suedia

Gică Hagi a stabilit lotul de 23 pentru partida de diseară, iar 9 jucători nu au prins foaia de joc. Pe lângă Radu Drăgușin, Virgil Ghiță (suspendați), Marius Marin, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea (accidentați), selecționerul i-a lăsat în afara lotului pe Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu

Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

Atacanți: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Clasamentul din grupa României de Liga Națiunilor

Echipa probabilă a României în returul cu Suedia

Într-o perioadă de criză a primei reprezentative, în care s-a vorbit inclusiv despre plecarea lui Gică Hagi de pe banca tehnică, returul cu Suedia se anunță a fi cel puțin la fel de dificil. 

Pe lângă atmosfera din cadrul lotului stricate de cele trei eșecuri consecutive, echipa națională va avea și o mulțime de jucători indisponibili.

După accidentarea lui Denis Drăguș, și pentru că a refuzat să îl convoace la echipa națională pe Ianis Stoica, cel care a impresionat la Estrela Amadora, în Portugalia, Gică Hagi a rămas cu doar doi atacanți centrali la dispoziție, Daniel Bîrligea și Louis Munteanu. ”Regele” a avut, însă, ghinion, iar cei doi nu au putut face față programului încărcat de la națională. Louis Munteanu s-a accidentat la antrenamente înainte de meciul cu Polonia, în timp ce Bîrligea a acuzat probleme musculare după meciul de la Varșovia, astfel că cei doi au părăsit cantonamentul echipei naționale.

Sunt probleme mari cauzate de jucătorii indisponibili și în celelalte compartimente. Marius Marin s-a accidentat și el și, la fel ca ceilalți doi, a plecat din cantonamentul de la Mogoșoaia. 

În linia defensivă, naționala va avea doi jucători suspendați: Radu Drăgușin, care a văzut cartonașul roșu în meciul cu Polonia pentru un fault comis asupra lui Robert Lewandowski și Virgil Ghiță, care va fi suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. 

Așadar, Gică Hagi nu rămâne cu foarte multe opțiuni când vine vorba despre alcătuirea primului ”11”. Iată cum ar putea arăta echipa națională. 

Cel mai probabil, Hindrich va rămâne în poartă și pentru meciul retur cu Suedia, având în vedere că Ionuț Radu s-a confruntat cu unele probleme la umăr. Dacă flancurile apărării vor rămâne, cel mai probabil neschimbate, cu Rațiu, respectiv Bancu, în centru lucrurile vor fi complet diferite. Andrei Coubiș are șanse mari să fie titularizat și să facă pereche cu Lisav Eissat, care va reveni la postul său de bază, după ce, în partida cu Bosnia, a jucat fundaș stânga. Alte schimbări vor apărea, cu siguranță, în compartimentul ofensiv. Cel mai probabil linia ofensivă va fi formată din Dennis Man și Valentin Mihăilă în flancuri, iar Ianis Hagi, aflat în spatele ”vârfului”, Florin Tănase.

Varianta 1

  • Hindrich - Rațiu, Coubiș, Eissat, Bancu - R. Marin, Băluță - Man, Hagi, Mihăilă - Tănase

O altă improvizație la care ar putea recurge ”Regele”, ar fi, așa cum s-a vehiculat în ultimele zile, cu Ianis Hagi, ”9 fals”, iar Nicolae Stanciu, decar, situație în care Florin Tănase ar rămâne pe bancă.

Varianta 2

  • Hindrich - Rațiu, Coubiș, Eissat, Bancu - R. Marin, Băluță - Man, Stanciu, Mihăilă - Hagi
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