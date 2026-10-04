Ceea ce s-a tot spus, de când Gheorghe Hagi (61 de ani) a revenit pe banca naționalei, se confirmă acum. Concret, Ianis (27 de ani) devine o problemă apăsătoare pentru selecționer.

Această situație deranjantă a fost alimentată și de două aspecte deosebit de grave: lipsa rezultatelor și prestațiile foarte slabe ale fiului selecționerului. Au fost multe voci care au contestat chiar includerea mijlocașului de 27 de ani în lotul convocat pentru partidele cu Suedia (deplasare și acasă), Bosnia și Polonia. Chiar și așa, Ianis a fost trimis pe teren, atât la Stockholm, cât și la Varșovia și, de fiecare dată, a fost printre cei mai slabi tricolori!

Gheorghe Hagi către reporter: „Îți convine sau nu, Ianis e jucător de națională“

Astăzi, spre finalul conferinței de dinaintea meciului România – Suedia (luni, ora 21:45), subiectul delicat legat de fiul selecționerului a fost abordat de un reporter prezent în sală. Și, așa cum era de așteptat, Hagi a luat foc, când a auzit criticile la adresa băiatului său.

„Ianis joacă la echipa națională, îți convine sau nu, joacă de la 14 ani. Joacă de la 14 ani la toate loturile naționale! Îmi pare rău că nu-ți convine. E un jucător ca toți ceilalți de la națională. Uneori, a jucat mai bine, alte dăți, nu. Poate că are nevoie de mai mult respect. Ca orice jucător, trebuie să ducă și criticile și să-și facă treaba mai departe“, a spus Hagi, vizibil iritat.