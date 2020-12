Gica Hagi rupe tacerea dupa 20 de ani! Care a fost de fapt motivul pentru care a demisionat dupa barajul cu Slovenia: "Nimeni nu zice asta!"

Gheorghe Hagi a vorbit despre perioada petrecuta pe banca echipei nationale.

Fostul mare fotbalist a explicat ca motivul pentru care a renunat la functia de selectioner a fost reprezentat de criticile care i-au fost aduse dupa pierderea calificarii in meciul de baraj cu Slovenia, dar si de faptul ca a fost lasat singur in acel moment dificil.

De asemenea, Hagi a dezvaluit ca a fost impins sa preia echipa nationala in acel moment si nu a dorit el in mod special acel lucru.

"Am fost lasat singur! Singur! Singur! Am fost cel mai criticat antrenor. Dupa am fost jignit, nu criticat. Jignit! Ca vad ca unii se plang. Aoleu, ce-am patit eu atunci. Si veneam dupa toata traiectoria de fotbalist si eram si eu acolo de o luna. Nici n-am vrut! Am fost impins! Nici n-am vrut! Eu luasem pauza.

Va veni timpul si vom clarifica. Eu am spus doar atat, ca n-am fost sustinut. Punct! Am fost lasat singur. Tot ce s-a scris o luna... Acum suntem inainte de Sarbatori, le vom vorbi. Si echipa castigase cu Ungaria! Si-am jucat bine.

Si nimeni nu zice ca mi-au lipsit doi jucatori la meciul de baraj. In aparare n-am avut doi jucatori. Romania avea 11-12 jucatori, atunci se crea o noua generatie. Ca d-asta am recurs la Sabau, ca nu mergeam sa-l chem pe Sabau cu 35-36 de ani.

Era o tranzitie intre generatia mare si generatia Mutu, Contra, Chivu. Eu la baraj nu i-am avut pe Filipescu si pe Radoi, care s-au accidentat, si-am jucat cu doi debutanti. N-aveam de unde sa iau altii", a dezvalui Hagi pentru Gazeta Sporturilor.