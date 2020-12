Drama NESTIUTA a fostului fotbalist de la Viitorul care a jucat in Europa League: "Mama s-a sinucis!" A ajuns sa lucreze pe santier

Iulian Mamele s-a retras din activitate in 2017.

Ultima echipa la care a evoluat fostul fundas central a fost Concordia Chiajna. De-a lungul carierei, Mamele a mai jucat pentru Pandurii Targu Jiu si Viitorul, adunand in total nu mai putin 123 de meciuri in Liga 1, reusind sa si marcheze o data.

Iulian Mamele a fost obligat sa se retraga la numai 32 de ani din cauza unei pubalgii care l-a chinuit o perioada indelungata.

Dupa ce s-a retras, fotbalistul care a evoluat si in Europa League pe vremea cand era la Pandurii, a pierdut toti banii adunati intr-o afacere imobiliara, iar in prezent lucreaza pe santier pentru firma tatalui sau.

"Initial am incercat sa fac un proiect de casa la Domnesti, am luat un teren impreuna cu un asociat, un prieten, nu a mers treaba, insa am invatat foarte multe treburi. Mi-a fost foarte greu. Toti banii mei pe care i-am castigat in fotbal i-am investit in aceasta afacere care a esuat. Stii cum se spune, ai castigat experienta.

E adevarat, daca nu treceam prin grautatile alea, acum nu stiam sa gestionez si sa am 15 oameni in subordine. Eu tanjeam dupa lucrul asta, aveam prieteni care lucrau in constructii si vedeam cum oamenii vin la ei, 'sefu' pot sa fac aia, cum merge aici?' M-a motivat si mi-a placut foarte mult. Imi petreceam foarte mult timp pe santier. Lumea catalogheaza muncitorii ca fiind oameni de ultima speta.

Eu vreau sa le ofer mult mai mult respect celor care lucreaza in santier, fara ei nu putem avea o locuinta. La fiecare colt de strada rasare un bloc si, in mod ciudat, oamenii care ridica blocurile sunt subestimati, cand ar trebui apreciati.

Firma este pe numele tatalui meu, eu ma ocup, practic, de baieti. Tot ce inseamna lucrari, aprovizionare de materiale, administrarea echipei, problemele muncitorilor, toate trec pe la mine si incerc sa le administrez si sa le rezolv. Sunt un sef de echipa, antrenor pe santier, daca vrei. Si ai vazut ce lot numeros am, 15 oameni de care sunt mandru si alaturi de care impart tot: fericirea, supararile, reusitele si esecul, mancarea", a spus Iulian Mamele pentru playsport.ro.

Totodata, Mamele a dezvaluit si cel mai dificil moment din viata sa, sinuciderea mamei sale.

"Eram la santier si m-a sunat, mi-a zis ca nu mai suporta situatia, avea 50 de ani, probabil s-a gandit ca eu sunt cel mai mare: 'Billy, eu nu o sa mai rezist, ma arunc de la etaj!'

Plangea! Am rugat-o sa se linisteasca, ca las lucrurile cum sunt la santier, vin sa bem o cafea, sa vorbim, sa-mi povesteasca ce are pe suflet. Santierul era la doi pasi de casa, pe jos faceam 10 minute.

M-am invartit ce m-am invartit prin santier si, la un moment dat, le-am zis colegilor ca trebuie sa plec acasa. Parca am simtit. M-am urcat in masina, la semafor m-a sunat un prieten de la Sectia 19, era la ora 9 jumatate dimineata. Si nu am vrut sa cred.

La semafor, cand sa fac stanga, sa intru pe strada noastra, cordon de masini cu girofar. Mama era moarta in fata scarii, se aruncase de la etajul 8.

Imi ardea foarte tare capul, la spate, mi-a fost frica sa nu fac ceva la cap, un AVC, m-am gandit la cei doi copii si la al treilea, care era in burta sotiei. Am tras aer in piept si Dumnezeu mi-a dat putere sa trec peste", a dezvaluit fostul fotbalist.