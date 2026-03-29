Ambulanța și echipajele SMURD au intervenit rapid, iar tehnicianul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București pentru investigații suplimentare. Incidentul s-a produs în timpul unei ședințe tactice, chiar în fața jucătorilor.

Mircea Rednic: „Nu poate trăi fără fotbal”

Situația l-a îngrijorat și pe Mircea Rednic, un apropiat al selecționerului. Tehnicianul a declarat că a încercat de mai multe ori să-l convingă pe Lucescu să se menajeze, însă pasiunea pentru fotbal a fost mereu mai puternică.

„Am o relație foarte bună cu Mircea Lucescu. Eu nu-l înțeleg… M-am și certat cu el pe tema asta. El nu poate trăi fără fotbal. Pentru el, fotbalul este viață. De câte ori i-am spus să se menajeze, nu a vrut să audă”, a declarat Rednic la Digi Sport.

Rednic a povestit că a remarcat încă de după meciul cu Turcia că starea selecționerului nu era una bună.

„Nu am vorbit cu dânsul după meci, dar m-am îngrijorat când l-am văzut la final. Nu era coerent, iar gura îi căzuse puțin într-o parte. Nu știu cum cei din jurul său nu au observat asta”, a spus antrenorul.

Jerry Gane ar putea conduce echipa în meciul cu Slovacia

În acest context, există mari șanse ca Ionel „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, să preia conducerea echipei în meciul din Slovacia.

Jerry Gane face parte din staff-ul naționalei din februarie 2022 și a mai colaborat cu Edi Iordănescu, având o experiență bogată ca antrenor secund și principal.

Ca fotbalist, Gane și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, apoi a mai pregătit echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.