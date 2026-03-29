Mircea Lucescu se află internat la Spitalul Universitar pentru investigații și monitorizare, după ce i s-a făcut rău duminică dimineață. Două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire de la Mogoșoaia, iar selecționerul se află acum într-o stare stabilă.

Răzvan Burleanu, prima reacție despre Mircea Lucescu și sperietura trasă de jucători

Lucescu nu va face deplasarea în Slovacia pentru amicalul României de marți, a anunțat FRF, locul său urmând să fie luat de secundul Ionel Gane.

Răzvan Burleanu a transmis că s-a luat în calcul inclusiv suspendarea meciului amical cu Slovacia, de marți seară, însă scenariul nu mai este unul de actualitate. Președintele FRF a transmis clar că Mircea Lucescu nu va face deplasarea la Bratislava și a vorbit despre impactul pe care l-a avut acest incident asupra jucătorilor naționalei.

"Starea medicală a domnului Lucescu este stabilă. E pe mâine sigure, internat la Spitalul Universitar. Așteptăm în orele care urmează informații noi. Cel mai important e că starea e stabilă.

E prima dată când trecem printr-o asemenea experiență. A fost o situație de criză. Jucătorii au fost alături de el în ședința tehnică. Sperăm că își vor reveni și jucătorii, mai ales că domnul Lucescu, imediat cum a ajuns în spital, își dorea să se întoarcă în baza de pregătire a naționalei. E un om foarte determinat și sperăm că asta îi va motiva și pe jucători.

Cum a apărut această situație de criză, am luat în calcul inclusiv suspendarea meciului. Am discutat cu colegii noștri din Slovacia, cu UEFA. Totul depindea de starea medicală a domnului Lucescu. Mai multe informații veți primi în orele care urmează. Nu, meciul se va juca la ora stabilită, dar acela a fost un scenariu de lucru, mai ales că jucătorii au simțit această presiune, această tensiune pentru că au fost alături de domnul Lucescu când s-a întâmplat acest eveniment.

În niciun caz nu va merge Mircea Lucescu în Slovacia. Chiar dacă starea medicală e stabilă, nu îl putem expune niciunui risc. Medicii nu îi vor permitie să iasă din spital și să facă o asemenea deplasare", a spus Răzvan Burleanu.