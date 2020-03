FRF a contactat de URGENTA Primaria si Guvernul! Oficialii Federatiei au trimis un comunicat catre UEFA 

Campionatul European de Fotbal care urma sa aiba loc in aceasta vara a fost amanat pentru anul urmator, din cauza pandemiei de coronavirus.

EURO 2020 se schimba in EURO 2021 si se va desfasura in perioada 11 iunie - 11 iulie, insa asta nu inseamna ca UEFA nu va avea probleme in schimbarea calendarului si reorganizarea turneului.

Conform Digi Sport, meciurile s-ar putea desfasura pe mai putine stadioane, din cauze care pot fi obiective sau nu, iar FRF a trimis deja catre UEFA un comunicat prin care isi ia angajamentul ca meciurile, cel putin toate cele 4 care sunt organizate pe Arena Nationala, se vor desfasura in cele mai bune conditii.

Romania mai are doua hopuri pentru a-si asigura prezenta la EURO 2021, barajele cu Islanda si invingatoarea meciului dintre Bulgaria si Ungaria.

Cele 12 orase in care sunt programate meciurile pentru EURO 2021 sunt: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucuresti, Budapesta, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Londra, Munchen, Roma si Sankt Petersburg.