"Ma inchin cand vad solutiile astea! E inconstienta!" Reactie dura a lui Gica Popescu dupa sedinta dintre FRF, LPF si cluburi! Ce l-a nemultumit

Presedintele Viitorului nu e de acord cu variantele luate in calcul de oficiali.

Reprezentantii Federatiei Romane de Fotbal, ai Ligii Profesioniste de Fotbal si ai cluburilor s-au intalnit in cursul zilei de miercuri pentru a discuta despre meciurile ramase de disputat in acest sezon.

In cadrul discutiilor, au fost luate in calcul mai multe scenarii, unul dintre ele prevazand ca antrenamentele sa se reia pe 16 aprilie, pentru a putea reincepe sezonul la jumatatea lunii mai, astfel incat sa fie terminat pana la 30 iunie. Alt scenariu prevede revenirea in 13 iunie, ceea ce ar insemna ca vor fi etape disputate si in iulie.

Gica Popescu nu e multumit de aceste posibilitati si a reactionat dur:

"Am citit si eu solutiile si sincer ma inchin. Chiar sunt revoltat fiindca in momentul de fata vad incostienta. Cum sa iei in calcul reluarea antrenamentelor pe 16 aprilie, cand toate prognozele, inclusiv cele rostitie public de Raed Arafat, spun ca varful pandemiei in Romania va fi de Paste si la final de aprilie? Mi se pare o nebunie sa se anunte ca unele echipe s-ar putea antrena pe 16 aprilie si ca vom da drumul la campionat in mai", a spus Popescu.

Presedintele Viitorului a transmis un mesaj prin care ii incuraja pe cetateni sa respecte masurile de preventie in timpul pandemiei de coronavirus.