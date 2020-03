BREAKING NEWS! Anunt de ULTIMA ORA despre reluarea Ligii 1: "Avem doua variante!" Oficialii FRF mai au o varianta daca nu se poate relua campionatul in luna MAI

FRF a comunicat ieri ca au stabilit o noua data pentru reluarea Ligii 1, 16 mai.

Cu toate astea, pandemia de coronavirus este preconizata ca se va extinde, iar data stabilita de FRF in sedinta de ieri poate sa fie modificata. Emilian Hulubei, presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Neamatori, a vorbit la PRO X in exclusivitate despre varianta de rezerva pe care o au oficialii in cazul in care campionatul nu poate fi reluat in luna mai.

"Suntem multumiti pentru cei 800 de euro, vor ajuta Liga 2 si Liga 3. In aceasta perioada, acest ajutor financiar este foarte important. Asteptam varianta finala, in mediul online se plimba mai multe variante, nu stim cu exactitate care e varianta.

Daca se reia campionatul, discutia a fost sa se renunte la vacanta din iunie si se va considera ca vacanta a fost luata in luna martie. Astfel, nu ar avea de ce sa fie probleme cu plata salariilor.

In momentul in care se ingheata campionatul vor fi alte discutii, alte idei. Primul scenariu este cu reluarea campionatului pe 16 mai, cel de-al doilea cu reluarea pe 13 iunie.

In cazul in care pandemia de coronavirus nu se va astupa, am luat in calcul doua variante.

Toata lumea vrea reluarea campionatului cat mai repede, insa depindem de evolutia pandemiei si de ce se intampla in Romania", a declarat Emilian Hulubei la PRO X.