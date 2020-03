Dan Petrescu continua CONFLICTUL cu FRF: "Este impotriva fotbalului!" Ce spune despre suspendarea campionatului si alegerea campioanei

Dan Petrescu a vorbit, din nou, despre regula U21 care nu ii da pace.

Antrenorul lui CFR Cluj a declarat la Digi Sport ca regula U21 este impotriva fotbalului. Intrebat despre posibilitatea anularii Ligii 1 din cauza pandemiei, acesta a afirmat ca isi doreste ca meciurile sa se joace in continuare, iar daca nu se va putea, campioana sa fie desemnata echipa de pe primul loc din sezonul regulat.

"Regula U21 e impotriva fotbalului. Cati de la U21 vor juca la meciul cu Islanda si vor face ceva? Fotbalul la echipa mare nu mai ajunge nicaieri de cand ne-am lasat noi. Si Gica Hagi mi-a zis ca regula asta il incurca. Nu castiga nimic asa.

Eu as vrea sa se joace toate meciurile, daca jucam la 3 zile vom reusi, vom reusi. Asta trebuie sa se intample, asa e normal, sa se dispute toate meciurile ramase.

Daca nu se va reusi, ar trebui sa se decida campioana in functie de clasamentul de la finalul sezonului regulat. Oricum in play-off, echipa care termina pe primul loc in sezonul regulat, nu are niciun avantaj. Eu ma oftic ca nu le-am spus jucatorilor mei sa piarda ultimele 2 meciuri si sa joc acasa in play-off, ca oricum pornim toti de la zero", a declarat Dan Petrescu la Digi Sport.