Toate meciurile din play-off la Bucuresti?! Solutia LPF pentru incheierea sezonului in timp util: meciuri la doua-trei zile si un program infernal

In Romania este stare de urgenta si toate activitatile sportive sunt suspendate in acest moment.

LPF si FRF cauta impreuna cu cluburile de fotbal din Liga 1 cele mai bune solutii in vederea reluarii campionatului, pentru ca acesta sa poata fi terminat intr-un timp cat mai util.

Una din ideile oficialilor ar fi ca toate meciurile din play-off sa se joace la Bucuresti, pe National Arena si posibil pe inca unu stadion. Toate meciurile ar urma sa se dispute in weekend, iar derby-ul etapei ar inchide runda duminica seara de la ora 21:00, anunta cei de la Gazeta Sporturilor.

Conform sursei citate, toate echipele din play-off ar urma sa fie cazate la Bucuresti, in hoteluri separate, fiecare echipa avand cate o baza de antrenament. Meciurile s-ar putea disputa la doua 2-3 zile si sezonul ar putea fi incheiat intr-o luna de zile.

Meciurile din play-out la Cluj?

Pentru jocurile din play-out-ul Ligii 1 sunt doua variante. Sa se joaca tot la Bucuresti sau la Cluj Napoca. In cazul in care se vor juca in capitala, meciurile ar urma sa se joace pe alte stadioane decat Arena Nationala, iar daca se vor juca la Cluj, partidele s-ar putea disputa pe Cluj Arena sau pe terenul CFR-ului.

Programul echipelor din play-out ar urma sa fie acelasi cu al celor din play-off. Toate formatiile ar fi cazate in orasul in care se vor disputa meciurile, care vor avea loc la 2-3 zile.