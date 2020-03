OFICIAL: FRF cere UEFA amanarea Euro 2020!!! Anunt de ultima ora: ce se intampla cu echipele romanesti care ar trebui sa joace in Europa

Federatia e categorica in privinta Euro 2020!

Pe site-ul FRF, Burleanu transmite prioritatile Federatiei la conferinta UEFA de maine. Federatia de la Bucuresti va solicita oficial amanarea play-off-ului de calificare la Euro, precum si a turneului final. In privinta fotbalului la nivel de club, FRF cere decalarea termenului de finalizare al competitiilor nationale, stabilita acum pentru 1 iunie, si 'flexibilitate in sistemul de licentiere pentru participarea echipelor romanesti in cupele europene, sezonul 2020-2021, adaptata evolutiei pandemice'.

Burleanu va intra in videoconferinta de la domiciliu cu UEFA dupa ora 14:00.

Pozitia OFICIALA A FRF: