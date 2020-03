Dinamo n-are timp de pauza! Mihalcea si-a chemat jucatorii imediat dupa ce FRF si LPF au anuntat cand s-ar putea relua campionatul! Programul dinamovistilor

Antrenorul lui Dinamo si-a chemat jucatorii la baza de pregatire.

Proaspat instalat pe banca dinamovistilor, Adrian Mihalcea a reactionat imediat dupa ce FRF si LPF au anuntat scenariile pentru reluarea Ligii 1 si i-a chemat pe fotbalisti la Saftica, informeaza gsp.ro.

"Cainii" se vor reuni maine, 19 martie, de la ora 11, la baza de pregatire de la Saftica unde li se va comunica programul pe care il vor avea in perioada urmatoare. FRF si LPF au recomandat cluburilor ca pregatirea sa nu fie realuata inainte de 16 aprilie, insa ramane de vazut ce va decide antrenorul. De asemenea, Mihalcea le-a impus jucatorilor sa se deplaseze fiecare catre intalnire cu masinile personale, de teama coronavirusului.

Sefii fotbalului romanesc au propus 2 scenarii pentru incheierea sezonului din Liga 1, dupa ce ieri EURO a fost amanat pentru la anul. Astfel, cel mai devreme campionatul s-ar putea relua pe 16 mai, cu ultimele etape din play-off si play-out disputate asa cum s-a stabilit initial. In acest caz, play-off-ul s-ar terimna in timp util, insa play-out-ul s-ar intinde si in iulie, in conditiile in care contractele unor jucatori expira la 30 iunie. O a doua varianta este reluarea campionatului pe 13 iunie, cu meciuri intr-o singura mansa.