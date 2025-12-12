După ce a înscris peste 100 de goluri în Serie A, l-a egalat pe Gică Hagi în ierarhia celor mai buni marcatori din istoria naționalei României și și-a mai trecut în CV experiențe în Premier League sau Ligue 1, Mutu și-a încheiat cariera de fotbalist în 2016, după o ultimă experiență la ASA Târgu Mureș.



Adrian Mutu: "Cel mai mult mă văd în Florian Wirtz"

Într-un interviu acordat recent în presa din Italia, Mutu a fost întrebat cine este tânărul fotbalist ale cărui calități se aseamănă cel mai mult cu ale sale. "Briliantul" l-a nominalizat pe Florian Wirtz (22 de ani), germanul sosit în această vară la Liverpool.



"Dintre tinerii jucători de atac din Europa, mă văd cel mai mult în Florian Wirtz. Este un fotbalist creativ, are ultima pasă, abilitate de a se demarca excelent între linii și are impact atât ca finalizator, cât și ca pasator.



Jamal Musiala și Joao Felix sunt alți jucători care au trăsături similare cu ale mele, însă cred că Wirtz este cel care interpretează acest rol foarte aproape de cum îl interpretam eu", a spus Mutu, pentru Oggi Sport Notizie



Wirtz a fost achiziționat în această vară, de la Bayer Leverkusen, pentru suma inițială de 100 de milioane de lire sterline, însă transferul său poate ajunge până la 116 milioane de lire sterline, în funcție de bonusuri.



Adus ca un mare star la Liverpool, Wirtz nu a reușit momentan să impresioneze. Internaționalul german încă așteaptă primul gol la noua echipă, după 20 de meciuri jucate sub comanda lui Arne Slot.

