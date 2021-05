Stadionul din Giulesti, aproape finalizat! A inceput montarea gazonului pe noua arena a Rapidului! Detalii de ultima ora

Compania Nationala de Investiti a anuntat ca a inceput montarea gazonului pe Stadionul Rapid.

CNI a publicat cateva imagini de pe arena Giulesti, unde se pot vedea rulourile de gazon ce urmeaza a fi montate. Saptamana trecuta, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a vorbit despre starea arenei din Giulesti.

"Se va derula gazonul, se vor instala scaunele in tribune pentru spectatori si vor putea fi reluate in vara competitiile sportive in stadionul Giulesti din Capitala!

A fost un prilej de bucurie sa vizitez astazi lucrarile arenei Rapid din Bucuresti, o investitie importanta, in valoare de aproape 165 milioane de lei, finantata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

Arena, finalizata in proportie de 90%, va avea 14.000 de locuri in tribuna, va fi conforma cu normele UEFA, si va putea gazdui astfel competitii sportive nationale si internationale. Cu un efort comun, impreuna, putem reveni la bucuria de a sustine echipele sportive si din tribune", a declarat ministrul.

Lucrarile la stadionul din Giulesti au inceput in februarie 2019. Acesta va avea o capacitate de peste 14.000 de locuri si va avea sali de sportpentru haltere, box, lupte, tenis, voleo, baschet sau atletism. Este clasat de UEFA in categoria 4. Arena a fost construita pentru EURO 2020.