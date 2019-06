SPANIA - GERMANIA, LIVE 21:45 | Finala cu repetitie: cele doua echipe s-au luptat pentru trofeu si al ultima editie a EURO U21

Spania - Germania, ora 21:45, este marea finala a Campionatului European Under 21.

Spania si Germania s-au intalnit in finala si la editia precedenta, in 2017, iar atunci s-a impus Germania, scor 1-0. "Vrem sa surprindem Spania asa cum am facut-o si in urma cu doi ani", a declarat Kuntz, selectionerul Germaniei.

Spania a jucat finala de 5 ori pana acum si a castigat 4 trofee europene, singura infrangere fiind cea de la editia trecuta. Lider european la acest nivel de varsta este Italia, cu 5 titluri. Germania a castigat de doua ori Campionatul European Under 21, iar Franta o odata.

Cum s-au calificat in finala

Spania a fost in grupa cu Italia, tara gazda, Polonia si Belgia. Spaniolii au terminat grupa pe primul loc, chiar daca atat Italia, cat si Polonia au avut acelasi numar de puncte, respectiv 6. Golaverajul a facut diferenta in acest caz. Italia a sperat pana in ultimul moment la o calificare ca echipa de pe cel mai bun loc doi, insa egalul dintre Romania si Franta a spulberat orice speranta a italienilor.

In semifinale, Spania nu a avut nicio emotie cu Franta. Chiar daca francezii au deschis scorul, spaniolii au revenit rapid si au castigat cu 4-2.

De partea cealalta, Germania a castigat Grupa B cu 7 puncte. Danemarca, Austria si Serbia au fost oponentele nemtilor in grupa. In semifinale, Germania a intalnit Romania si a avut emotii la calificare in prima repriza. Germanii au deschis scorul in prima repriza, dar Romania a reusit sa revina pana la pauza si sa intoarca rezultatul. In repriza a doua, jucatorii lui Mirel Radoi nu au mai putut tine pasul din punct de vedere fizic cu germanii si au cedat in minutele de final cand Germania a marcat de doua ori si s-a calificat cu 4-2.