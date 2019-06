ULTIMA ORA | Becali anunta ca a primit oferta pentru un jucator din nationala U21: "Ca sa vezi cum e viata! N-am pentru Coman, dar am pentru el!" De unde a venit "faxul"

Gigi Becali anunta ca a primit o oferta din Rusia pentru Dragos Nedelcu (22 de ani).

FCSB poate vinde un fotbalist participant la EURO U21 cu echipa nationala de tineret! Gigi Becali, patronul formatiei ros-albastre, sustine ca a primit o oferta din Est pentru el.

Dragos Nedelcu, dorit in Rusia



Gigi Becali anunta ca a primit o oferta pentru mijlocasul Dragos Nedelcu (22 de ani). El spune ca deocamdata nu intentioneaza sa o accepte, intrucat aceasta nu ii satisface pretentiile financiare.

"Ca sa vezi cum e viata! Nu am oferte pentru Coman si Man, dar am pentru Nedelcu! Dar nu cred ca il dau! E din Rusia interesul", a spus Becali la Digi.

Dragos Nedelcu a jucat 26 de meciuri in sezonul trecut al Ligii I, fara sa marcheze vreun gol.

In total, nedelcu a bifat 44 de meciuri pentru FCSB in Liga I, in doua sezoane. El a fost achizitionat de la Viitorul in 2017, la pachet cu Benzar.