Nemtii au facut public tot: asa am fost eliminati de la EURO U21! Capitanul Radu, studiat gest cu gest: "Am fost atenti la miscarile portarului!"

Romania U21 a avut un parcurs incredibil la EURO U21 si s-a oprit in semifinale.

Romania U21 a ratat sansa de a juca marea finala la EURO U21 dupa ce a primit doua goluri pe final de la Germania intr-o semifinala dramatica. Germanii au dezvaluit in presa din tara natala cum au reusit sa-i invinga pe elevii lui Radoi.

Daniel Niedzkowski, secundul nationalei Germaniei, a declarat ca nimic nu a fost lasat la voia intamplarii, iar Romania a fost pusa sub microscop. Fiecare miscare a jucatorilor romani era cunoscuta de fotbalistii germani care au profitat la maximum atunci cand au avut ocazia.

"Am pierdut multe nopti analizand adversarul, dar sunt incantat de fiecare data cand ideile noastre sunt puse in aplicare si functioneaza. Noi am revenit in meci in urma unei faze fixe, la o lovitura de colt. Nu ne-am antrenat special, dar le-am desenat-o baietilor, iar schema a stat mereu pe tabla in vestiar. Am remarcat ca romanii prefera sa lase 3 jucatori mai avansati, iar in mijlocul careului nu e deloc aglomeratie. Le-am cerut sa profite de acest lucru!", a declarat Daniel Niedzkowski pentru Bild.

De asemenea, tehnicienii germani au fost foarte atenti si la capitanul nationalei noastre. Portarul Ionut Radu a fost analizat gest cu gest, iar asta i-a ajutat pe nemti sa se desprinda pe final la cele doua lovituri libere din minutele 90, respectiv 90+4.

"Am studiat cu minutiozitate miscarile portarului, am vazut ca pleaca destul de des la cornere din poarta. La fel, la loviturile libere - am remarcat cum jucatorii romani sar ca sa anticipeze sutul! De aceea, le-am recomandat sa incerce sa traga pe jos pentru a avea culoar", a mai declarat secundul nationalei Germaniei.