Zidane, pus la zid dupa finala EURO U21: "Cand nu joc, normal ca nu sunt acelasi om!" Critici subtile pentru antrenorul Realului

Dani Ceballos a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai nationalei U21 a Spaniei, proaspata campioana europeana la editia din acest an a campionatului continental de tineret.

Spania a invins Germania cu 2-1 in finala disputata duminica seara la Udine.

Ceballos nu a inscris in finala, insa a reusit sa marcheze in alte partide, astfel ca mijlocasul legitimat in prezent la Real Madrid a inceput deja sa primeasca oferte de la mari cluburi din Europa.

Dupa finala, Dani Ceballos nu a ratat momentul sa-i arunce o intepatura subtila antrenorului de la Real, Zinedine Zidane. Cei doi nu se inteleg la echipa, iar Ceballos nu are sanse mari sa joace, astfel ca se gandeste serios sa paraseasca echipa de pe Santiago Bernabeu.

"Cand nu joc, normal ca nu sunt acelasi om, nu am incredere. Aici (n.r. la nationala U21), am jucat fiecare minut si, cand joc, normal ca sunt increzator si capabil sa obtin performante. Acum trebuie sa ma deconectez, sa-mi incarc bateriile si ne vom gandi la viitor mai tarziu", a declarat Ceballos dupa meci, potrivit Marca.

AC Milan, Tottenham si Arsenal sunt echipele care vor sa obtina semnatura lui Dani Ceballos.