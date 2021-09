EXCLUSIV | Viorel Moldovan intervine în conflictul dintre Mirel Rădoi și Răzvan Marin: ”Știm foarte bine calitățile lui”

Echipa națională a obținut șapte puncte din nouă posibile în tripla din septembrie: 2-0 cu Islanda, 2-0 cu Liechtenstein și 0-0 cu Macedonia de Nord.

După duelurile cu Islanda, Liechstein și Macedonia de Nord, la echipa națională s-a iscat un conflict. Răzvan Marin a fost nemulțumit de minutele primite la echipa națională, el fiind titular doar în duelul cu Liechstein, adunând alte 43 de minute în meciurile cu Macedonia de Nord și Islanda.

Opinia lui Viorel Moldovan

În contextul în care este titular incontestatbil în Serie A, Răzvan Marin s-a simțit dezavantajat de deciziile lui Mirel Rădoi. Viorel Moldovan și-a spus părerea într-o intervenție la Pro X, joi dimineața.

”E un jucător important în angrenajul echipei naționale, îi înțeleg frustrarea, stiu ce înseamnă să fie fotbalist. Și-ar fi dorit să joace mai mult. Rădoi a preferat acolo un închizător clasic, în prezența lui Nedelcu. Știm foarte bine calitățile lui Marin, el nu joacă această poziție, este un optar, un mijlocaș box-to-box.

Ar putea juca chiar lângă Nedelcu, el având calitate ofensivă și putând să șuteze la poartă. Asta a fost opțiunea lui Rădoi, o să îi treacă lui Răzvan Marin, o să meargă la echipa de club, o să joace.

Pe de o parte, consider că Răzvan Marin are calitățile necesare de a interpreta încă un rol. El a demonstrat că s-a adaptat, ceea ce este foarte bine. Acum, la nervi, la supărare, spui destul de multe. Foarte bine că este supărat, acest lucru îl va motiva și mai mult”.

Răzvan Marin, săgeți către Rădoi

Mijlocașul român a comentat meciul cu Macedonia de Nord, vizibil supărat pe faptul că nu a primit mai multe minute de joc. Jucătorul nu a fost încântat de faptul că a fost rezervă cu Islanda și Macedonia de Nord, iar la interviurile de la final a ținut să puncteze acest aspect.

Fiul lui Petre Marin a lăsat să se înțeleagă că nu e mulțumit de faptul că a jucat de la puțin spre foarte puțin în confruntările din această lună.

„Normal că nu sunt mulțumit să vin la echipa națională și să joc doar un meci, cu Liechtenstein, dar a fost decizia antrenorului și merg mai departe. Știam că o să fiu negativ, am și vaccinul făcut, am fost liniștit din acest punct de vedere. Sunt nemulțumit și pentru rezultat, dar și pentru faptul că nu am jucat mai mult în aceste meciuri.

Da, cred că avem șanse la calificare, cred că și în seara asta se putea mai mult, dar vom vedea. Acum mă gândesc doar la echipa de club și vom vedea din octombrie ce se va întâmpla.

Terenul, cred că s-a văzut foarte bine și la televizor, a fost un teren prost, dar până la urmă și ei au jucat pe același teren. S-a și acumulat oboseală după primele două meciuri, asta este, așa a fost situația”, a spus Răzvan Marin, la microfonul Pro TV.