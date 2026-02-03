Politic a fost ofertat în această iarnă de Panetolikos, dar finanțatorul de la FCSB s-a opus plecării jucătorului, spunând că are încredere în continuare în fotbalistul transferat în vară.

Panetolikos a renunțat la transferul lui Dennis Politic

Ulterior, evoluția fotbalistului din meciul cu Fenerbahce l-a convins pe Becali că ar trebui să renunțe la Dennis Politic și a anunțat că va accepta oferta de împrumut de la Panetolikos.

Cu toate acestea, grecii susțin că, deși Panetolikos îl dorea cu tărie pe fotbalistul de la FCSB, echipa care luptă pentru evitarea retrogradării din prima ligă a Greciei a renunțat la tentativa de a obține împrumutul lui Dennis Politic.

Tocmai din acest motiv, Panetolikos a decis să îl transfere pe congolezul Isaac Mbenza de la Charleroi, care va semna un contract valabil până în vara anului 2027.

Agriniara.gr susține că Mbenza va fi ultimul jucător transferat de Panetolikos în această iarnă.