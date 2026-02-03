Giuleștenii au revenit pe primul loc în Superliga după un meci controlat autoritar la Sibiu. Deși scorul final a fost unul categoric, antrenorul Rapidului a mărturisit la finalul partidei că se temea de o replică mult mai viguroasă a gazdelor.



„Să-i felicităm pe băieți, au avut atitudine. În prima repriză am greșit mult pe construcție, ne-au surprins de 4-5 ori și puteau să marcheze. După pauză, însă, am reușit să stăm mai bine în teren și să ajungem mai repede la poarta adversă. În prima repriză, totuși, am marcat un gol prin Denis, care a contat foarte mult. Mă așteptam la un meci mai strâns, la un scor mai echilibrat”, a spus Gâlcă.



Elogii pentru Grameni



Tehnicianul giuleștenilor a vorbit și despre condițiile de joc, dar n-a uitat nici să-l laude pe Constantin Grameni care a reușit un gol spectaculos, cu un lob de la distanță, în timp ce Alex Dobre a ratat o lovitură de la 11 metri.



„(n.r. Despre gazon) Se vede cu ochiul liber că se rupea, dar, v-am spus, am încercat să jucăm mai direct și să avem poziții mai bune. (n.r. despre golul superb al lui Grameni) El are o lovire foarte bună și, pe lângă calitățile fizice pe care le are, are și inteligență în joc. (n.r. Dobre a ratat penalty-ul, rămâne executantul vostru?) Se mai întâmplă să ratezi, dar e bine că am câștigat până la urmă. (n.r. Jambor a marcat) Mă bucur foarte mult pentru el. E un băiat care muncește și merită. Mă aștept și de la alții, de la Daniel și ceilalți jucători, să continue în aceeași manieră”, a transmis antrenorul liderului.



Rapid s-a impus prin golurile marcate de Denis Ciobotariu (min. 27), Grameni (min. 70) și Jambor (min. 83), ajungând la 48 de puncte în clasament.



Gâlcă privește deja spre următoarea provocare din campionat, duelul cu Petrolul Ploiești, anticipând o nouă confruntare tactică dificilă.



„Întâlnim o echipă care stă bine în teren, e greu să ajungi la poarta lor. Sunt foarte bine organizați și, bineînțeles, au jucători de contraatac care pot marca. Important pentru noi e ce facem noi: să-i deschidem, să avem o circulație mai bună a mingii și să putem înscrie”, a încheiat Costel Gâlcă.

