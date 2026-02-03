Constantin Grameni a reușit un gol superb în minutul 69 al partidei. Mijlocașul a înscris cu o execuție de la mare distanță după ce l-a surprins pe Căbuz ieșit din poartă.

Cristi Săpunaru, după golul lui Grameni: ”Bijuterie”

Ilie Dumitrescu a analizat golul înscris de ”Dina” Grameni. Fostul mare fotbalist a lăudat execuția fostului jucător de la Farul și a remarcat că nu este pentru prima dată când Constantin Grameni înscrie cu o astfel de execuție.

”E o execuție extraordinară, s-a informat imediat. A avut reacție! El a văzut că portarul este ieșit. Trebuie să ai bază când încerci o execuție de genul ăsta. El a mai avut lovituri de genul ăsta, chiar șuturi și pase în profunzime. Ăsta e ca o pasă”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Cristi Săpunaru a dat verdictul într-un singur cuvânt: ”Bijuterie”, a reacționat fostul căpitan al Rapidului.

