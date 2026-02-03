Rapid își continuă parcursul bun în Superliga sub comanda lui Costel Gâlcă, bifând o victorie clară la Sibiu, marți seara. Constantin Grameni a fost omul meciului pentru giuleșteni, cu un assist la golul lui Denis Ciobotariu și o reușită personală de generic în minutul 70.



Mijlocașul a profitat de ieșirea portarului Muțiu (care a și greșit pasa) și a înscris cu un lob elegant de la distanță. Imediat după fluierul final, Grameni a ținut să le răspundă ironic celor care au pus o execuție similară pe seama condițiilor meteo.



„Mă bucur că în această seară suporterii români de tastatură n-au cum să zică că m-a ajutat vântul, cum scriau în cantonament. Cred că la Sibiu nu a bătut vântul în această seară și mă bucur că am înscris. Prin procedeul acesta e mai frumos, dar e important că am oferit golul care ne-a adus puțină liniște în joc.



Văzusem când venea mingea spre mine, văzusem că vine cu o viteză destul de redusă și că pot șuta din prima. Și am văzut că portarul oarecum se relaxase, pentru că Petrila nu luase mingea, și am zis că trebuie să încerc. Chiar era cel mai bun moment în care puteam să încerc o așa execuție”, a explicat Grameni la flash-interviu.



Gândul la derby-ul cu Petrolul

Liderul din Superliga a ajuns la 48 de puncte, însă presiunea rămâne ridicată în Giulești. Constantin Grameni a recunoscut că echipa nu avea voie să facă vreun pas greșit la Sibiu, mai ales după înfrângerea anterioară. Jucătorii lui Gâlcă sunt deja conectați la miza derby-ului cu Petrolul, programat peste trei zile pe teren propriu.



„Era singura opțiune pentru noi. Nu puteam să facem egal sau să pierdem în această seară; eram conștienți de lucrul acesta. Și eu zic că s-a văzut din primul minut că am intrat cu o atitudine pozitivă și cu atitudinea potrivită ca să ne impunem jocul și să luăm cele trei puncte.



De abia așteptăm să vină meciul (n.r. cu Petrolul), pentru că, mai ales în aceste tipuri de meciuri, în derby-uri, e o extra motivație. Știu că toți fotbaliștii o zic, dar chiar este o extra motivație și așteptăm derby-ul cu Petrolul pentru că suntem datori de la ultimul meci de acasă”, a mai spus mijlocașul Rapidului.

