Jaqueline Cristian, după thriller-ul de la Cluj: „Fanii mi-au dat curaj și m-au ținut pozitivă”

Jaqueline Cristian, după thriller-ul de la Cluj: „Fanii mi-au dat curaj și m-au ținut pozitivă” Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian a câștigat o luptă de peste două ore cu Lucrezia Stefanini, scor 6-2, 2-6, 7-5, și s-a calificat în optimile Transylvania Open, purtată spre victorie de energia tribunelor.

TAGS:
Jaqueline CristianTenisWTA
Din articol

Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) a salvat onoarea româncelor în prima zi pe tabloul principal, după eliminarea surpriză a Gabrielei Ruse. Cea mai bine clasată jucătoare din România a avut nevoie de set decisiv pentru a trece de italianca Lucrezia Stefanini, la capătul unui meci intens, care a durat două ore și 20 de minute.

Sportiva noastră a explicat la conferința de presă cum a reușit să gestioneze presiunea momentului, mai ales când adversara și-a ridicat nivelul de joc în setul secund.

„A fost un meci foarte greu. Nu e niciodată ușor să începi turneul acasă. Deși am început foarte bine meciul, ea și-a ridicat nivelul extrem de mult, iar eu am făcut mici greșeli, nimic extraordinar. Ea și-a jucat șansa. Clar, am băgat-o în meci, dar după aceea totul a fost pe partea de mental. Și de asta sunt cea mai mândră de meciul de astăzi, pentru că a fost o luptă continuă, un nivel foarte ridicat al tenisului, un meci foarte fizic, în care am reușit să stau foarte bine. Sunt foarte fericită și cu încredere pentru mâine”, a spus Jaqueline Cristian.

Energia publicului, decisivă

Susținută frenetic de fanii din BTarena, Jaqueline a mărturisit că atmosfera a ajutat-o să treacă peste momentele dificile din setul decisiv și să uite de oboseala fizică.

„Publicul a contat enorm de mult pentru că m-a împins foarte mult și m-a făcut să cred și să stau acolo, să joc cu sufletul. Cam acesta a fost, sincer, feeling-ul pe care l-am avut astăzi pe teren. Chiar mi-a fost foarte dor să joc în fața publicului din Cluj, să joc pe terenul acela. Mă simțeam în casa mea. Și mi-am zis: «Ok, tu ești pe teren, trebuie să profiți de energia publicului pentru că anul trecut n-ai putut și ți-a lipsit chestia asta».

Am încercat să păstrez echilibrul acela, să nu investesc prea mult și să nu iasă lucrurile. Chiar m-am bucurat și de mingile pe care le pierdeam, dacă era bătaie și ridicam publicul și vedeam că e acolo pentru mine. Fanii mi-au dat curaj și m-au ținut pozitivă

Încercam să-mi dau reset după fiecare punct, să nu joc scorul, ci să fiu atentă doar pe mine, pe minge și pe lucrurile pe care le aveam eu de făcut: să rămân pozitivă și să cred în mine până la ultimul punct”, a transmis jucătoarea.

În optimile de finală, Jaqueline Cristian o va întâlni pe Daria Snigur (23 de ani).

Publicitate
  • Jaqueline cristian to tur 1 cluj napoca
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țintă iraniană doborâtă de Armata SUA. O dronă Shahed s-a „apropiat agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln
Țintă iraniană doborâtă de Armata SUA. O dronă Shahed s-a „apropiat agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln
ARTICOLE PE SUBIECT
Jaqueline Cristian câștigă puncte uluitoare și supraviețuiește în Openul Transilvaniei, după un prim duel exploziv (Pro Arena și VOYO)
Jaqueline Cristian câștigă puncte uluitoare și supraviețuiește în Openul Transilvaniei, după un prim duel exploziv (Pro Arena și VOYO)
Patru românce joacă marți, la Transylvania Open: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în direct la Pro Arena și pe VOYO.
Patru românce joacă marți, la Transylvania Open: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în direct la Pro Arena și pe VOYO.
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
ULTIMELE STIRI
Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat
Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat
„Rușinos!” Dorinel Munteanu a spus tot ce avea pe suflet după înfrângerea la scor în fața Rapidului
„Rușinos!” Dorinel Munteanu a spus tot ce avea pe suflet după înfrângerea la scor în fața Rapidului
Victor Angelescu a lămurit situația lui Olimpiu Moruțan după victoria cu Hermannstadt: „Unii se întrebau asta”
Victor Angelescu a lămurit situația lui Olimpiu Moruțan după victoria cu Hermannstadt: „Unii se întrebau asta”
Decizie finală! Mihai Stoica a lămurit situația transferului dorit de toți fanii FCSB, după ce jucătorul și-a dat acordul
Decizie finală! Mihai Stoica a lămurit situația transferului dorit de toți fanii FCSB, după ce jucătorul și-a dat acordul
Fiul unui fost campion național, băgat în spital după ce a fost bătut cu parul de fotbaliștii de la Poli Timișoara. S-au luat primele măsuri
Fiul unui fost campion național, băgat în spital după ce a fost bătut cu parul de fotbaliștii de la Poli Timișoara. S-au luat primele măsuri
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Florin Prunea anunță falimentul unei echipe de tradiție: ”În zece zile vor închide. Nu au nici bani de mâncare”

Florin Prunea anunță falimentul unei echipe de tradiție: ”În zece zile vor închide. Nu au nici bani de mâncare”

FCSB, ȘASE transferuri dintr-un foc făcute astăzi! Cine sunt nou-veniții la campioana României

FCSB, ȘASE transferuri dintr-un foc făcute astăzi! Cine sunt nou-veniții la campioana României

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile



Recomandarile redactiei
Decizie finală! Mihai Stoica a lămurit situația transferului dorit de toți fanii FCSB, după ce jucătorul și-a dat acordul
Decizie finală! Mihai Stoica a lămurit situația transferului dorit de toți fanii FCSB, după ce jucătorul și-a dat acordul
„Rușinos!” Dorinel Munteanu a spus tot ce avea pe suflet după înfrângerea la scor în fața Rapidului
„Rușinos!” Dorinel Munteanu a spus tot ce avea pe suflet după înfrângerea la scor în fața Rapidului
Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat
Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat
Fiul unui fost campion național, băgat în spital după ce a fost bătut cu parul de fotbaliștii de la Poli Timișoara. S-au luat primele măsuri
Fiul unui fost campion național, băgat în spital după ce a fost bătut cu parul de fotbaliștii de la Poli Timișoara. S-au luat primele măsuri
Victor Angelescu a lămurit situația lui Olimpiu Moruțan după victoria cu Hermannstadt: „Unii se întrebau asta”
Victor Angelescu a lămurit situația lui Olimpiu Moruțan după victoria cu Hermannstadt: „Unii se întrebau asta”
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
CITESTE SI
Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

stirileprotv Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!