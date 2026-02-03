Jaqueline Cristian, după thriller-ul de la Cluj: „Fanii mi-au dat curaj și m-au ținut pozitivă”

Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) a salvat onoarea româncelor în prima zi pe tabloul principal, după eliminarea surpriză a Gabrielei Ruse. Cea mai bine clasată jucătoare din România a avut nevoie de set decisiv pentru a trece de italianca Lucrezia Stefanini, la capătul unui meci intens, care a durat două ore și 20 de minute.
Sportiva noastră a explicat la conferința de presă cum a reușit să gestioneze presiunea momentului, mai ales când adversara și-a ridicat nivelul de joc în setul secund.
„A fost un meci foarte greu. Nu e niciodată ușor să începi turneul acasă. Deși am început foarte bine meciul, ea și-a ridicat nivelul extrem de mult, iar eu am făcut mici greșeli, nimic extraordinar. Ea și-a jucat șansa. Clar, am băgat-o în meci, dar după aceea totul a fost pe partea de mental. Și de asta sunt cea mai mândră de meciul de astăzi, pentru că a fost o luptă continuă, un nivel foarte ridicat al tenisului, un meci foarte fizic, în care am reușit să stau foarte bine. Sunt foarte fericită și cu încredere pentru mâine”, a spus Jaqueline Cristian.
Energia publicului, decisivă
Susținută frenetic de fanii din BTarena, Jaqueline a mărturisit că atmosfera a ajutat-o să treacă peste momentele dificile din setul decisiv și să uite de oboseala fizică.
„Publicul a contat enorm de mult pentru că m-a împins foarte mult și m-a făcut să cred și să stau acolo, să joc cu sufletul. Cam acesta a fost, sincer, feeling-ul pe care l-am avut astăzi pe teren. Chiar mi-a fost foarte dor să joc în fața publicului din Cluj, să joc pe terenul acela. Mă simțeam în casa mea. Și mi-am zis: «Ok, tu ești pe teren, trebuie să profiți de energia publicului pentru că anul trecut n-ai putut și ți-a lipsit chestia asta».
Am încercat să păstrez echilibrul acela, să nu investesc prea mult și să nu iasă lucrurile. Chiar m-am bucurat și de mingile pe care le pierdeam, dacă era bătaie și ridicam publicul și vedeam că e acolo pentru mine. Fanii mi-au dat curaj și m-au ținut pozitivă
Încercam să-mi dau reset după fiecare punct, să nu joc scorul, ci să fiu atentă doar pe mine, pe minge și pe lucrurile pe care le aveam eu de făcut: să rămân pozitivă și să cred în mine până la ultimul punct”, a transmis jucătoarea.
În optimile de finală, Jaqueline Cristian o va întâlni pe Daria Snigur (23 de ani).