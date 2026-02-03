Jaqueline Cristian, după thriller-ul de la Cluj: „Fanii mi-au dat curaj și m-au ținut pozitivă”

Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) a salvat onoarea româncelor în prima zi pe tabloul principal, după eliminarea surpriză a Gabrielei Ruse. Cea mai bine clasată jucătoare din România a avut nevoie de set decisiv pentru a trece de italianca Lucrezia Stefanini, la capătul unui meci intens, care a durat două ore și 20 de minute.



Sportiva noastră a explicat la conferința de presă cum a reușit să gestioneze presiunea momentului, mai ales când adversara și-a ridicat nivelul de joc în setul secund.



„A fost un meci foarte greu. Nu e niciodată ușor să începi turneul acasă. Deși am început foarte bine meciul, ea și-a ridicat nivelul extrem de mult, iar eu am făcut mici greșeli, nimic extraordinar. Ea și-a jucat șansa. Clar, am băgat-o în meci, dar după aceea totul a fost pe partea de mental. Și de asta sunt cea mai mândră de meciul de astăzi, pentru că a fost o luptă continuă, un nivel foarte ridicat al tenisului, un meci foarte fizic, în care am reușit să stau foarte bine. Sunt foarte fericită și cu încredere pentru mâine”, a spus Jaqueline Cristian.

