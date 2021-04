EXCLUSIV | "Daca il bagi acum pe Robert Nita pe teren, fata de el, face treaba!" Unul dintre jucatorii lui Mutu, criticati dur: "Eu il scoteam din minutul 20 la ce am vazut!"

Nationala de tineret a ratat calificarea in fazele eliminatorii la Campionatul European.

Desi 'tricolorii mici' nu au pierdut niciun meci la Euro, nu au reusit sa se califice mai departe din cauza golaverajului, desi au terminat in grupa la egalitate de puncte cu Olanda si Germania.

Unul dintre cei mai slabi jucatori convocati de Mutu la nationala a fost Adrian Petre, care nu a reusit sa aduca un plus echipei cat timp s-a aflat pe teren. Mai mult, selectionerul a fost criticat dur pentru convocarea lui Petre.

Mihai Mironica a comentat alaturi de invitatul sau, Robert Nita, in cadrul emisiunii 'Ora exacta in sport' prestatia atacantului UTEi.

"Adrian Mutu a facut convocari ridicole la nationala de tineret. Cum sa il chemi pe Adrian Petre? Daca il chemi pe Robert Nita acum, daca il bagi pe teren, fata de Adrian Petre...", a spus Mihai Mironica.

La randul sau, Robert Nita a dezvaluit ca a incercat sa ii ofere incredere lui Petre, mai ales in momentul transferului la FCSB, insa evolutiile sale nu l-au convins. Mai mult, fostul fotbalist a glumit pe seama atacantului, comparandu-l cu o 'caprita'. :)

"Ca sa continuam pe linia de glume, cred ca in momentul de fata, e partenerul perfect pentru 'Batrana Doamna'. O alegere mai buna pentru 'Batrana Doamna', nu cred ca exista.

La atitudinea si din ce se vede la televizor, daca nu-s pe placul tuturor, imi pare rau. Am spus mereu despre situatia tanarului jucator la FCSB, care era constant scos dupa 30 de minute de joc. Am zis sa ii dau incredere.

Are nevoie sa aiba anumite repere, sa il lasi in teren si la 3-0 si la 5-0, sa ii dai incredere, sa treaca de blocaj si sa se acomodeze. Am zis ca nu se poate, trebuie sa i se dea sansa.

Dar l-am vazut la un meci in campionat si unul in cupele europene, am zis, nu stiu daca antrenorul e pe banca sau in tribune, dar eu nu as mai fi asteptat pauza sub nicio forma, il scoteam din minutul 20. Am zis ca probabil oamenii care sunt acolo au dreptate cu el.

Apoi a ajuns la UTA, echipa de unde a plecat, era acomodat, cunostea orasul, tot, antrenorul il dorise acolo. Era intr-un mediu mult mai propice pentru a da randament. Vad ca si acolo se intampla ce s-a intamplat la FCSB. Joaca suparat, probabil vrea sa arate ca e afectat, ca ii pasa, a devenit mai mult decat era Alibec in vremurile bune, la fiecare faza topaie, zici ca e o caprita care nu ajunge la ramura, tot timpul topaie", a spus Robert Nita la PRO X.