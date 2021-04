CFR Cluj a pus ochii pe un fotbalist din nationala lui Mutu! Pe cine vor sa aduca in vara la echipa. Ce mutari mai pregateste Iordanescu 

Romania U21 a incheiat neinvinsa faza grupelor de la Europeanul de tineret din Ungaria.

Unul dintre fotbalistii romani care au impresionat la Euro U21 in acest an este Alexandru Pascanu, care le-a atras atentia si oficialilor de la CFR Cluj.

Sefii campioanei Romaniei l-au chemat pe fundas sa discute despre viitorul sau, dorindu-si sa-l readuca la echipa din sezonul urmator, potrivit ProSport.

Pascanu este fotbalistul CFR-ului, insa Dan Petrescu nu i-a dat foarte multe sanse, iar fotbalistul a fost imprumutat initial la FC Voluntari si apoi la Ponferadina, in liga a doua din Spania, unde s-a impus ca titular, adunand in acest sezon 21 de aparitii.

Edi Iordanescu isi doreste sa se bazeze pe mai multi jucatori tineri in urmatoarea stagiune, pe langa Pascanu clujenii dorindu-si sa-l aduca la echipa si pe Butean, care este imprumutat in prezent la Gaz Metan.

In plus, oficialii celor de la CFR Cluj ar putea sa-i pastreze la echipa in sezonul 2021/22 si pe Petrila si Andronic, fotbalisti carora urmeaza sa le expire imprumuturile la Sepsi, respectiv Academica Clinceni, la finalul acestui sezon.