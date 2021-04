Genial! Discursul emotionant pe care Adi Mutu l-a tinut in avion pentru jucatorii sai: "Sunt trist pentru ca nu o sa va mai antrenez!" Ce le-a transmis

Nationala de tineret a Romaniei nu a reusit sa se califice in sferturile Campionatulu European, desi nu a pierdut niciun meci din grupe.

'Tricolorii mici' au incheiat grupa pe locul 3, la egalitate de puncte cu Germania si Olanda, insa dezavantajati de golaveraj. La finalul turneului, Adrian Mutu a avut un discurs emotionant pentru jucatorii sai, pe care l-a transmis in avionul de intoarcere in tara.

Selectionerul Romaniei U21 si-a aratat regretul fata de faptul ca nu va mai avea ocazia sa colaboreze cu multi dintre jucatorii pe care i-a chemat la Euro din cauza ca nu vor mai fi eligibili pentru U21.

"Sunt trist, dar nu din cauza rezultatului! Eram trist, sincer, pentru ca nu o sa va mai antrenez. Chiar va spun sincer asta! In afara de calitatea fotbalistica pe care o aveti, aveti o calitate umana care m-a uimit. Nu ma asteptam. Dar sunt bucuros pentru ca mai avem o actiune si aici trebuie sa fiti concentrati! Actiunea este turneul preolimpic care, sincer, chiar daca eu probabil nu o sa fiu selectioner, o sa fie Mirel, dar e acelasi lucru!

Voi aveti sansa sa va aratati valoarea si sa prindeti Olimpiada. Deci o sa fim acolo cu echipe importante! Ceea ce vreau sa va spun este ca atunci cand v-am spus ca sunt mandru de voi nu am facut-o la misto! Si va spun din suflet, chiar sunt mandru. M-as bucura sa va am pe viitor, sa va pot antrena in fiecare zi pentru ca sunteti senzationali", a spus Adrian Mutu in clipul postat de ProSport.

"Imi pare rau pentru cei care nu au jucat!"

Totodata, Mutu a vrut sa le ceara scuze jucatorilor care nu au primit minute in cele trei meciuri din grupa si si-a laudat si staff-ul pentru toata munca depusa.

"Inainte de a incheia cu felicitarile astea, vreau sa le spun baietilor care n-au jucat ca imi pare rau! Sincer, imi pare rau si va inteleg! Nu sunt perfect! Alegerile mele nu sunt intotdeauna asa cum poate toata lumea ar vrea, dar nimic nu e in viata asa cum ai vrea. Stiti cum e! Pentru asta, le spun baietilor care nu au primit niciun minut chiar va spun sincer din suflet ca imi pare rau! Nu sunt perfect. Imi cer scuze pentru asta. Stiu ce simtiti! Am fost ca voi si stiu ce simtiti!

Staff-ul medical, baietii de la magazie, toata lumea si staff-ul meu in primul rand, vreau sa va spun ceva! Baieti, eu sunt 20 la suta, restul e staff-ul! Totul sunt ei! Ei conteaza cel mai mult si voi, care sunteti actorii principali. Daca nu aveam cealalta actiune nu stiu ce faceam, chiar imi pare rau sa imi iau la revedere", a adaugat selectionerul.

In incheiere, Mutu a avut un mesaj pentru jucatorii pe care i-a pregatit in aceasta perioada si si-a aratat inca o data increderea pe care o are in ei si in calitatile lor. Selectionerul le-a transmis ca vor face pasul catre nationala mare cu siguranta, acolo unde vor reusi sa ajute la construirea unei echipe bune.

"Bine, mai am cativa aici gen Marcel, Radu si asa mai departe, Tavi…care vor fi cu noi pe viitor. Restul o sa faceti pasul catre echipa mare! De aceea va spun ca ce am reusit noi in zece zile, sa schimbam o mentalitate, de fapt ce ati reusit voi si ce ati facut voi…ce v-am spus eu ati pus practica si asta e cel mai greu!

Ati reusit sa schimbati mentalitatea unei natiuni, nu numai ca ati ratat o calificare, dar ati castigat respectul tuturor! Nu ati fost invinsi si nu o sa fiti niciodata invinsi! Nu numai in rezultate, dar ati vazut, nu o sa fiti invinsi in atitudine niciodata! Va spun eu ca Romania mare pe viitor o sa aiba o generatiei ca voi si cu ceilalti care sunt acum, de succes . Inca o data sunt mandru ca am fost antrenorul vostru! Va pup!", a concluzionat Mutu.