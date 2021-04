"Ce sa fac eu la Dinamo?". Ce oficial dinamovist l-a contactat pe Ilie Dumitrescu dupa imprumutul de un an la FC Olt Scornicesti 

Ilie Dumitrescu a continuat seria dezvalurilor interesante de la inceputul carierei sale, in cadrul unui interviu acordat Geaniei Ilies, pentru show-ul "Hai sa fim Super!".

Celebrul fotbalist a vorbit despre un moment important din cariera lui, imprumutul pe timp de un an la FC Olt Scornicesti, marturisind ca a fost un moment dificil, mai ales ca nu avea o situatie financiara prea buna, asa cum a povestit in cadrul interviului.

In plus, Dumitrescu a dezvaluit ca a avut si o oferta din partea celor de la Dinamo dupa acel imprumut, fiind cautat chiar de Mircea Lucescu.

"M-au chemat in birou, Alexandrescu si Iordanescu, si mi-au zis ca merg imprumut un an de zile la FC Olt, la Scornicesti. N-aveam nici bani sa plec de la stadion, sa ajung acasa. Am luat-o pe jos, eram foarte afectat, dar m-am gandit totusi, echipa de Liga I, trebuie sa merg.

N-aveam bani sa ajung la Brasov. Doamna Vera statea la parter, i-am cerut doua hartii de 100 de lei. I-am spus ca ii dau inapoi cand o sa pot. Cand am iesit din casa... mama mea statea la rand la carne. I-am zis ca 'nu o sa mai stai la rand, iti promit eu!'. Pe urma a venit viata frumoasa. A fost greu ca sa ajungi sa faci performanta, sa devii un jucator important. Am stat un an la FC Olt, m-au chemat inapoi la echipa.

La un meci de tineret, a avut un mic interes Lucescu. Ca sa merg la Dinamo. Am vorbit cu el, m-a contactat. Ce sa fac eu la Dinamo? Pana la urma m-au chemat la stadion, am semnat sa ma reintorc.", a povestit Ilie Dumitrescu.

