"Gigi Becali are merit in ascensiunea lui Vlad!" Patronul FCSB, felicitat pentru forma de senzatie a portarului FCSB: "Spune multe ca a primit banderola de la Mutu!"

Andrei Vlad (21 ani) este unul dintre cei mai importanti jucatori de la FCSB in acest sezon.

Portarul ros-albastrilor si-a salvat echipa in acest sezon in repetate randuri, fiind decisiv si in derby-ul cu Universitatea Craiova, cand a aparat penalty-ul lui Alex Cicaldau.

Mai mult, Vlad a avut prestatii foarte bune la nationala de tineret, iar asta il face unul dintre candidatii seriosi pentru poarta nationalei mari.

Cristi Munteanu, presedintele lui Otelul Galati ii vede merit patronului FCSB in evolutia lui Vlad si siguranta pe care acesta a capatat-o in poarta.

"Andrei Vlad a crescut foarte mult in ultimul timp, are evolutii din ce in ce mai bune. Asta inseamna sa ai continuitate, sa capeti incredere. Da siguranta unei echipe, iar marele merit pestru ascensiunea lui Vlad este al lui Gigi Becali, care l-a tot fortat, desi FCSB a pierdut pe mana lui Vlad meciuri in campionat, meciuri in cupele europene.

Ceea ce mi-a atras atentia este ca si Mutu i-a dat banderola de capitan la Euro, in meciul cu Germania. Asta spune multe, inseamna ca e o voce puternica si in vestiar.

Vlad vine tare din spate, e tanar, are o talie foarte buna si va face pasul rapid si catre nationala de seniori. A trecut perioada in care gafa, deja are un bagaj mare de incredere", a spus Cristi Munteanu pentru digisport.ro.