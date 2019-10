EXCLUSIV | "JAP! I-am dat una si i-am zis "madarfacar, bici!" Ionel Ganea, poveste geniala despre cum i-a pus la respect pe Keown, Desailly si Gerrard: VIDEO

Ionel Ganea, fost mare international roman, a vorbit la PRO X despre victoria nationalei U21 cu 3-0 in fata Ucrainei. Fiul sau, George, a fost titular.

Ionel Ganea spune ca Romania U21 arata foarte bine si are sanse la EURO. El spune ca Radoi face o treaba buna si poate duce echipa la un nou turneu final. Ganea a mai povestit la PRO X cum isi punea adversarii la respect pe teren si spune ca un atacant trebuie sa stie cum sa intre la limita la fundasii adversi pentru a le arata "din ce e facut".

Ionel Ganea: "I-am dat una lui Keown cand nu se uita arbitrul si i-am zis "madarfacar, bici!". Nu m-a mai atins dupa"

"La mine nu prea au fost scoase in evidenta golurile, la mine lumea a scos mai mult in evidenta alte probleme.

Eu am marcat si cu Norvegia, e adevarat. V-am spus si raman ferm: daca ai pretentii de calificare, trebuie sa iei 6 puncte cu Feroe si Norvegia.

Sa va povestesc doua faze, legat de atitudinea mea pe teren. Cand am jucat cu Anglia, la EURO, am intrat pe teren si m-am dus direct pe fundasul central. Pe Keown. Campbell era celalalt. La prima faza, Keown mi-a dat un pumn in spate. M-am uitat si eu la tusier, la central, l-am lasat pe Keown langa mine si i-am intors-o. I-am zis "motherfucker, bitch". Apoi baiatul s-a linistit.



A doua. Am jucat cu Franta, la ei. Stiam echipa foarte bine, stiam ce jucatori au, stiam ce atitudine au. Stiam ca Desailly era foarte agresiv, era un colos. La primul contact, eu am intrat in prima repriza, bang! M-am dus pe aparatoare. Nu a zis nimic. A doua oara din nou! A venit si el, am venit si eu, i-am dat-o direct pe picior, de i-am rupt aparatoarea. Mi-a facut semn de OK si mi-a zis "Ganea, suntem ok!". Adica hai sa ne calmam, ca suntem de aceeasi categorie.

Eu vreau sa scot in evidenta ca daca adversarul te simtea fricos, erai la revedere.

Si mai am una, a treia. Jucam la Wolverhampton, in Anglia. La un meci cu Liverpool a venit Gerrard cu o alunecare la mijlocul terenului. Stiam ca vine asa, m-am dus si eu la fel. I-am dat una de l-am lasat 5 minute jos, iar arbitrul nu mi-a dat galben. Dupa ce s-a ridicat Gerrard, s-a uitat pe spate, sa vada cum ma cheama. La retur, cand am mers la ei, Gerrard nu s-a apropiat la 2-3 metri de mine cand aveam mingea la picior. Eu nu am jucat sa lovesc, jucam la limita.

George are si el atitudine, dar nu are experienta inca. E primul lui sezon la seniori, conteaza experienta", a povestit Ionel Ganea la PRO X.