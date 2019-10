ROMANIA, ALE! Atmosfera de senzatie la finalul meciului! Jucatorii nationalei de tineret au cantat cu suporterii VIDEO

Atmosfera de pe "Ilie Oana" a fost incendiara la meciul Romania U21 - Ucraina U21.

Romania U21 a invins Ucraina U21 la scor de neprezentare si se situeaza pe locul 3 in clasament, in urma Finlandei U21 si a Danemarcai U21. Elevii lui Radoi si-au luat revansa pentru infrangerea pe care nationala U19 a suferit-o in urma cu un an, la calificarile pentru Campionatul European. Ucraina U19 a eliminat-o pe Romania U19 cu o victorie, scor final 1-2.

Meciul Romania U21 - Ucraina U21 s-a disputat pe arena "Ilie Oana" din Ploiesti. Atmosfera a fost una incendiara, suporterii sustinand echipa pe tot parcursul meciului. La final, nationala de tineret a mers sa se bucure alaturi de suporteri, asa cum au facut la toate meciurile de pana acum, cantand "Romania, Ale".