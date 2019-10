COMAN ARE INLOCUITOR! Noua perla de la tineret a intrat in atentia lui Becali. Cine este jucatorul care vine sa il inlocuiasca pe Mbappe de Romania

Narcis Raducan a vorbit despre posibilitatea transferului lui Adrian Petre la FCSB.

Adrian Petre a fost omul meciului in partida de aseara dintre Romania U21 si Ucraina U21, marcand doua goluri si stabilind scorul final 3-0. Atacantul celor de la Esbjerg fB a inceput meciul pe banca de rezerve, insa a intrat in cea de-a doua repriza si si-a facut imediat remarcata prezenta.

Desi nu a jucat multe minute pentru echipa de club de la inceputul sezonului, prestatiile sale bune la nationala de tineret nu au ramas neobservate. FCSB il are in vizor, mai ales daca Florinel Coman ar urma sa se transfere. Narcis Raducan a vorbit despre posibilitatea transferului lui Petre la FCSB.

"Sigur ca Adi Petre ramane o varianta pentru FCSB, dar acum depinde si de pret. Daca pretul explodeaza, va fi mai greu sa fie adus. FCSB ia un jucator care sa evolueze bine si sa plece mai departe. Daca pretul ar fi prea mare, nu s-ar mai potrivi strategiei noastre. Imi pare rau ca nu joaca acolo foarte mult, dar speram sa o faca mai mult. Ne dorim ca fiecare jucator de la U21 sa se impuna la echipa lui de club si sa faca pasul catre echipa mare", a spus Narcis Raducan la SPECIAL, IN DIRECT la PRO X.

Adrian Petre, 21 de ani, si-a inceput cariera la echipa de juniori a celor de la UTA Arad in anul 2014, avansand la echipa mare in 2015. Doi ani mai tarziu, atacantul s-a transferat la echipa actuala, Esbjerg, in schimbul sumei de 500.000 euro. In prezent, este cotat cu 1.5 milioane euro conform Transfermarkt.