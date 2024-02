"Lasă vrăjeala!". Reacția lui Mihai Stoica despre Horațiu Feșnic, după FCSB - Farul Constanța 1-1

Meciul a avut parte de două faze controversate: penalty-ul din prelungiri, când Dawa ar fi cauzat un fault în careu, și reușita lui Louis Munteanu din minutul 56, anulată din cauza intervenției VAR care a depistat o poziție de offsaid în construcția fazei.

Mihai Stoica, despre deciziile de arbitraj

Oficialul FCSB l-a criticat pe Horațiu Feșnic pentru că nu a dat dovadă de caracter atunci când a fost chemat la VAR, pentru a revedea faza din minutele de prelungire.

"Eu consider că Feșnic e victimă pentru că în momentul în care e chemat acolo și vine și lasă decizia din teren... Feșnic a arbitrat pentru el, în primul rând, era primul meci după dezastrul din Giulești și a dus meciul corect. Mie mi-a plăcut foarte mult cum a arbitrat. I-aș cere prea mult să spună: 'băi, Chivulete, lasă vrăjeala asta, că nu e nimic, e fault în atac'. El a zis că dacă nu o sucește acum o să spună că vrea să își spele păcatele și așa mai departe.

A greșit și el grav, a arătat că nu are personalitate. Chiar dacă recomandarea este să schimbi decizia dacă te cheamă VAR-ul, dar ei s-ar putea să aibă partiprix, dacă eu văd clar că e fault în atac, aici nu poate spune nimeni asta, neagă evidența", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Mihai Stoica, siderat de penalty-ul primit de Farul Constanța

Managerul general de la FCSB, Mihai Stoica, a reacționat întâi prin intermediul unei postări pe contul oficial de Facebook, iar apoi a vorbit despre penalty-ul primit de echipa lui Gheorghe Hagi. Oficialul vicecampioanei s-a enervat în urma deciziei luate din camera VAR, fiind de părere că „penalty-ul a fost inventat”.

"O batjocură cum rar mi-a fost dat să văd. Chiar că te lasă fără replică, eu nu mai am replică la asta. Mergem înainte. Da, într-adevăr, domnule, nu se vede nimic, că nu avem cum să vedem noi. E gol, ok, e gol, mai avem 40 de minute să intrăm în meci. Poate pierdem, dar poate câștigăm.

Că dacă e să o luăm după ce am luat golul ăla din penalty-ul inventat, am mai avut vreo șase minute în care am avut două ocazii mari. Nu ai ce să zici la minutele de prelungiri, dar când vezi că un fault în atac e transformat în penalty și chestia asta, când mergi să vezi, automat schimbi decizia pe care tu ai luat-o corect, în timpul meciului, cum s-a întâmplat și cu Colțescu, chemat de Găman, pentru un fault inventat sau cel puțin greu de văzut în reluări și nu s-a văzut", a spus oficialul FCSB.