Echipa din primul eșalon al Ungariei se află pe locul trei în campionat cu 17 puncte. În consecință, Ujpest FC a înregistrat după nouă etape desfășurate cinci victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

George Ganea e în culmea fericirii de când s-a înțeles cu ungurii: "Nu credeam vreodată"

George Ganea a oferit un interviu pentru PRO TV & Sport.ro și a evidențiat cât de fericit se simte că a reușit să prindă transferul în străinătate. Pentru fotbalist, e prima aventură într-un campionat străin la nivel de seniori.

„Pot să scot fata la plimbare. Cu soția merg aproape în fiecare zi să ne plimbăm. Vizităm. Chiar îmi place și chiar mă simt foarte, foarte bine. Nu credeam că o să mă simti așa de bine, pentru că toată lumea știe că între români și maghiari e așa o mică rivalitate, o ură. Dar de când am venit am fost primit foarte, foarte bine și toată lumea mi-a vorbit frumos, nu am avut nicio problemă de genul acesta”, a spus George Ganea.

Atacantul a mai evoluat de-a lungul carierei sale fotbalistice pentru echipe precum Rapid București, Entella U19, Roma U19, CFR Cluj, FC Viitorul Constanța, FC Argeș, FCV Farul Constanța și FCU Craiova.

Ce spune George Ganea despre terenul pe care va juca România cu Belarus

George Ganea a subliniat că terenul pe care va juca România cu Belarus nu e chiar atât de rău (VEZI GALERIE FOTO CU TERENUL) și că nu ar trebui să fie un impediment pentru derularea jocului naționalei.

Naționala României se va duela joi, 12 octombrie, de la ora 21:45, cu Belarus. Meciul se va desfășura pe „Szusza Ferenc” din Budapesta, arena celor de la Ujpest FC.

„Am vrut să fac o schimbare în viața mea, aceea de a pleca din România. Cred că eu am făcut o alegere destul de bună venind aici. Am început să joc mijlocaș stânga, poziția mea pe care am jucat-o prima oară când am debutat la Rapid în Liga 2. Mă simt bine.

Nu e chiar așa rău (n.r. terenul). Într-adevăr, sunt unele părți în care arată destul de urât, dar eu zic că nu o fie un impediment acest lucru. Prima oară cred că a luat o ciupercă terenul, după au dat cu niște granule și au venit ciorile să vină să mănânce terenul”, a spus George Ganea pentru PRO TV & Sport.ro.