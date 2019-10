"GOOOL MORUTAN! SA NU-SI SCOATA TRICOUL!!!" :)) Cum s-a bucurat "Oli" Morutan dupa revansa luata in fata Ucrainei. Perla FCSB: "Criticile de atunci m-au ambitionat". VIDEO

Romania U21 a invins cu 3-0 reprezentativa similara a Ucrainei, campioana mondiala anul la U20, pe Ilie Oana. Morutan a deschis scorul, iar Adi Petre a stabilit scorul final cu o dubla.

Romania U21 a obtinut prima victorie in grupa de calificare la EURO 2021. Dupa 1-2 in Danemarca, nationala de tineret a invins Ucraina la Ploiesti, scor 3-0. Olimpiu Morutan si Adi Petre, de doua ori, au marcat.

In urma cu un an si jumatate, tot la Ploiesti, Morutan era eliminat in Romania U19 - Ucraina U19, iar nationala rata calificarea la Mondial. Acum, el si-a luat revansa.

Morutan: "Celor care nu mi-au fost alaturi atunci le transmit ca m-au ambitionat si mai tare"

Morutan a deschis scorul cu Ucraina, aseara, si nu s-a mai bucurat la fel ca in urma cu un an si jumatate. El nu si-a mai dat tricoul jos, pentru a nu risca sa ia din nou cartonas.

"Le multumesc celor care mi-au fost alaturi. Celor care nu mi-au fost le transmit ca m-au ambitionat si mai tare", a spus Morutan la finalul partidei.