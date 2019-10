ROMANIA U21 - UCRAINA U21 3-0 | Marius Marin a iesit plans din vestiar dupa rosul luat la doar 1 minute de la intrarea pe teren! Ce i-au spus colegii: VIDEO

Romania U21 a invins cu 3-0 reprezentativa similara a Ucrainei. Morutan si Adi Petre, de doua ori, au decis partida de pe Ilie Oana. Marius Marin a fost eliminat la doar 1 minut de la intrarea pe teren.

Marius Marin (21 de ani), mijlocas la Pisa, in Italia, a debutat la nationala de tineret. Din nefericire pentru el, Marin a jucat doar un minut. El a fost introdus pe teren in minutul 83 de selectionerul Mirel Radoi, iar in minutul 84 acesta a vazut cartonasul rosu pentru o intrare dura.

Marius Marin: "Am fost prea motivat, nu e debutul pe care il voiam! Colegii m-au incurajat"

"Mi-am dorit foarte mult sa debutez si sa o fac cu dreptul, dar au fost niste momente mai putin placute. Asta este fotbalul. Cel mai tare ma bucur ca am castigat. Nu am avut emotii. Pur si simplu a fost vorba de ambitie, am intrat foarte motivat. Eu nu am vrut sa imi lovesc adversarul, am ridicat piciorul la minge, nu am vazut ca vine asa. Colegii sunt exceptionali, m-au incurajat dupa meci. Ma bucur pentru victorie. Am plans putin la vestiar, pentru ca mi-am dorit foarte mult acest debut.

Este extraordinar sa joci la nationala, dar debutul nu a fost asa cum mi-am dorit. Sper ca pe viitor sa nu mai fac greseli", a spus Marius Marin.