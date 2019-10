"Cred ca mai am mult pana cand o sa il fac mandru pe tata". Obiectivul lui George Ganea este sa ajunga la nationala mare

Din articol George Ganea are incredere in puterea echipei de tineret

George Ganea a fost titular in meciul Romania U21 - Ucraina U21.

Atacantul in varsta de 20 de ani a inceput meciul titular si a ratat o ocazie de gol in minutul 6 al meciului. Acesta a fost inlocuit in minutul 76 de marcatorul ultimelor doua goluri, Adrian Petre. Dupa meci, Ganea a declarat care este principalul sau obiectiv.

"Incerc sa joc bine ca sa il fac pe tata mandru de mine. Cred ca mai am mult pana o sa il fac mandru. Trebuie sa ajung la nationala mare ca sa fie mandru. Apoi, vreau sa ajung intr-o liga de top. Ma motiveaza ca port numele Ganea, nu simt nicio presiune", a spus George Ganea dupa meci.

George Ganea are incredere in puterea echipei de tineret

"A fost un joc dificil la inceput, dupa primul gol am inceput sa le punem probleme. Nu ne este frica de nimeni si cred ca o sa fim pe primul loc. Gica Hagi m-a ajutat mult ca m-a luat la echipa sa si m-a pus pe picioare", a mai declarat Ganea.