Gesturi fantastice ale lui Chiriches si Stanciu! MM a dezvaluit totul, dupa ce i-a cerut lui Chiriches sa distribuie o postare pe grupul nationalei. Donatii importante pentru un tanar grav bolnav

Chiriches e capitan si la fapte bune, nu doar la nationala. Stanciu tine si el aproape!

Aparatorul a donat 1000 de euro pentru tratamentul unui tanar grav bolnav, dupa ce a aflat de cazul acestuia de la MM Stoica. Managerul FCSB i-a cerut sa distribuie cazul pe grupul de whatsapp, iar Chiriches a dat exemplu. Dupa numai cateva minute, Stanciu a procedat la fel. A trimis si el 1000 de euro in contul deschis pentru a-l ajuta pe Cristian George Tanase sa stranga banii de care are nevoie pentru operatie.

"Stiu ca nu-i va pica bine, dar nu pot sa nu va arat cine este Vlad Chiriches. La 5 minute dupa ce l-am rugat sa puna linkul pe grupul jucatorilor de la nationala, am verificat donatiile", a scris MM initial, completand apoi cu un alt mesaj adresat lui Stanciu: "Dupa gestul deosebit al capitanului nationalei, a urmat un alt gest superb, al unuia dintre cei mai in forma fotbalisti din Europa. Iti multumesc din inima, Nicule, in numele celui caruia - fara sa-l cunosti - ii acorzi un sprijin substantial!"

Mijlocasul lui Maribor, Alex Cretu, a donat si el 100 de euro, iar portarul Tarnovanu de la FCSB a contribuit si el cu 10 euro.