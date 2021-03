BREAKING NEWS | 'Tigan roman!' CUTREMUR: Stanciu ar fi fost UMILIT cu insulte rasiste la meciul cu Rangers! Cehii anunta ca sunt probe si ca UEFA ancheteaza

Slavia a eliminat-o pe Rangers, iar finalul meciului a declansat un real scandal, dupa ce jucatorii lui Rangers i-au acuzat pe cehi de rasism. Kudala i-ar fi adresat insulte rasiste lui Glen Kamara, iar de acolo ar fi pornit scandalul. Scotienii au cerut sa fie luate masuri.

La o saptamana de la finalul meciului, cehii vin cu dezvaluiri soc! Conform efotbal.cz, UEFA ar fi inceput o ancheta asupra jucatorilor lui Rangers, dupa ce i s-ar fi adresat lui Stanciu cu formularea rasista: 'tigan roman'.

Jaroslav Tvrdik a distribuit pe contul de Twitter o filmare de la incalzirea nationalei Romaniei, acolo unde Ianis Hagi si Stanciu se pregateau impreuna si zambeau.

"Fotbalul este bucurie, euforie, emotii si conexiune umana pentru fani. Slavia si Rangers au reusit fix opusul. Ne pare rau, poate intr-o zi vom gasi o modalitate prin care iesim din acste dispute, asa cum o fac acesti romani incredibili de la ambele cluburi", a scris pe Twitter oficialul Slaviei, Jaroslav Tvrdik.

