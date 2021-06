"Daca ajungem la Mondial, ar fi datorita sansei!" Reactia lui Olaroiu dupa inca o infrangere a nationalei! Atac la fostii sefi din China: "Sunt pe cale sa distruga inca o campioana!"

Romania a pierdut primul amical al verii, 1-2, cu Georgia.

Cosmin Olaroiu a fost prezent pe "Ilie Oana" iar la finalul meciului a vorbit despre infrangerea suferita.

"Daca reuseam sa inscriem atunci, altul ar fi fost rezultatul. Nu pot sa spun ca e o echipa ofensiva sau defensiva, nu cunosc detaliile, Mirel stie mai bine ce vrea sa faca la nationala, e o echipa in cautari. Mirel are nevoie de timp, incredere, de sustinere.

La noi nu se poate construi nimic, noua nu ne convine nimic.

E foarte mult de munca, e nevoie de foarte multe lucruri in fotbalul romanesc, ca sa ajungem la un nivel in care sa ne permitem sa spunem ca meritam sa mergem la Campionatul Mondial. Probabil daca am ajunge la CM, ar fi datorat sansei in momentul acesta. Nu stiu daca e o criza profunda in fotbalul romanesc, eu nu sunt foarte multi ani aici, nu pot judeca lucrurile astea.

Cei care sunt aici stiu mai bine decat mine lucrurile astea, ei urmaresc toate meciurile. Eu, din pacate, mi-am dorit sa castige Mirel si nu am reusit lucrul asta, de asta sunt dezamagit, mai mult de mine decat de echipa.

Eu am vazut un meci, nu pot judeca pentru asta, dar a juca pentru Romania inseamna foarte mult pentru fiecare dintre noi. Ei reprezinta tara, trebuie sa inteleaga lucrul asta", a spus Cosmin Olaroiu la finalul meciului.

Intrebat despre planurile sale de viitor, dar si despre situatia de la Inter, echipa condusa de sefii chinezi pe care i-a avut la Jiangsu Suning, Olaroiu a avut un raspuns transant.

"Eu sper la bine, deocamdata ne odihnim. Nu e vorba de odihna, pentru ca si in perioada asta incercam sa invatam alte lucruri, care ne pot ajuta pe viitor, dar trebuie sa facem niste alegeri.

E normal, la ce se intampla la ei si modul in care se comporta cu oamenii, e normal sa plece si Conte. Probabil si jucatorii care vor pleca, important e sa nu reuseasca sa distruga si Interul cum au distrus si Suningul. Din pacate, au distrus o campioana, iar acum sunt pe cale sa o distruga si pe a doua", a adaugat antrenorul.

Olaroiu a avut si un sfat pentru Adrian Mutu dupa ce a preluat-o pe FCU Craiova: "Sa ramana la fel de preocupat cum l-am vazut ca este si sa aiba sansa. Ati vazut, astazi sansa a lipsit, putina sansa si era altul rezultatul".