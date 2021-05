"Am fost contactat de o echipa din Liga 1!" Reactia lui Cosmin Olaroiu dupa revenirea in Romania! "Am curaj sa ma implic in orice proiect"

Cosmin Olaroiu s-a despartit recent de Jiangsu Suning, echipa care s-a desfiintat dupa ce a cucerit titlul in China.

Revenit in Romania, antrenorul a declarat ca a fost contactat de o echipa din Liga 1, spunand ca nu ar refuza o oferta interesanta, avand curajul sa se implice in orice proiect.

"Da! Am fost contactat de o echipa! Pot sa plec in orice proiect cu oricine, curaj am, minte imi mai trebuie. Nu imi e frica sa plec la drum, dar exista un risc in tot ceea ce faci. Merita sa risti pentru un anumit lucru? Aici trebuie sa iti dai raspunsul", a declarat Cosmin Olaroiu, potrivit Digi Sport.

De-a lungul carierei, Olaroiu le-a mai pregatit pe FC National, Poli Timisoara, FCSB, Al-Hilal, Al-Ain, Al-Ahli si Shabab Dubai, in ultimii 3 ani aflandu-se pe banca chinezilor de la Jiangsu Suning.

Antrenorul in varsta de 51 de ani a povestit ca nu a vazut niciun ban dupa performanta reusita in China. Detalii AICI.