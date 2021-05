"Mie imi placea Petrea! Todoran are un minus!" Mesajul pe care Becali nu voia sa-l auda! "Nu cred in povestea cu Olaroiu"

Gigi Becali a anuntat recent ca locul lui Toni Petrea pe banca tehnica a celor de la FCSB va fi luat de Dinu Todoran.

Victor Becali a comentat in aceasta seara schimbarea de antrenori de la FCSB si a vorbit despre variantele care au fost vehiculate in presa. Fostul impresar a declarat ca nu a crezut niciun moment ca Sumudica ar putea sa o preia pe FCSB, spunand ca si Olaroiu este o varianta greu de concretizat.

Despre Dinu Todoran, Victor Becali a spus ca nu are experienta, dar ca avantajul sau este ca va putea conta pe sprijinul lui Mihai Pintilii si al lui Mihai Stoica.

"Ca antrenor, Sumudica a demonstrat. A castigat cu Astra, o echipa cu probleme financiare, a demonstrat si in Turcia. Dar nu am crezut ca se va duce la FCSB. Eu eram convins ca nu se va duce.

Eu cred ca Gigi este cel mai sincer conducator din campionatul asta. Isi asuma tot ceea ce face. Mai sunt conducatori despre care nu stim care se implica mult mai mult decat Gigi, dar nu isi asuma acest lucru. El isi asuma. Spune: 'La Steaua vii daca indeplinesti conditiile astea!' Eu nu spun ca e bine sau nu, face ce vrea pe banii lui.

Mie imi placea Petrea, nu il cunosc personal. El dupa meci, la conferintele de presa, vorbea, zambea... Domne, e un joc. A renuntat el, nu l-a dat afara. Si-a asumat. Cred ca cea mai buna varianta e cel care putea sa ajunga la o intelegere cu Gigi.

Eu nu cred nici in povestea asta cu Olaroiu. Sa spunem ca se duce pe o suma, orice suma, e ca si cum s-ar duce gratis pe langa ce a castigat el. Nu face nimeni munca voluntara. Olaroiu nu are 75 de ani sa antreneze degeaba. Antreneaza Mircea Lucescu pe bani.

Este un minus ca Todoran nu are experienta, dar il are pe MM acolo, pe Pintilii. FCSB e cel mai transparent club. Eu nu cred ca e cineva in spatele lui Dinu Todoran, ca vine ala si face celalalt. Eu cred foarte mult in Dan Petrescu, dar daca nu indeplineste criteriile... Eu pe el l-as pune", a declarat Victor Becali, la ProSport.