"Ce putere sa aiba Olaroiu si Reghecampf?! Doar el a avut putere la FCSB!" Reactie neasteptata a lui Becali! Care este antrenorul care a avut putere la echipa sa

Gigi Becali a comentat situatia antrenorilor de la echipa sa.

Patronul FCSB a numit un nou antrenor pentru banca tehnica, dupa ce Toni Petrea a anuntat ca pleaca la finalul sezonului. Dinu Todoran a fost alegerea lui Gigi Becali, dupa ce l-a cautat initial pentru a se ocupa de Academie. Faptul ca l-a surprins la Biserica in momentul apelului a fost decisiv, iar fostul fotbalist a fost ales pentru prima echipa.

Gigi Becali este deja cunoscut pentru modul in care se impune in echipa si schimbarile facute in timpul meciului.

Intrebat despre puterea pe care Mihai Stoica o are in cadrul clubului sau, Gigi Becali a dezvaluit ca la echipa sa, un singur antrenor a avut putere deplina, iar alegerea sa a uimit pe toata lumea.

"Niciodata la FCSB nu a avut putere nimeni, decat Piturca! Nu auzi? Nimeni nu a avut putere. De ce spuneti voi Olaroiu?! V-am spus, doar Piturca a avut.

Ce putere sa aiba Olaroiu si cu Reghecampf? Pai, ce, antrenorii au putere la un club? Va repet! Niciodata, unde sunt eu stapan, nu are nimeni nicio putere", a spus Gigi Becali pentru Realitatea Sportiva.

Victor Piturca a antrenat Steaua/FCSB in patru perioade diferite: 1992, 2000/03, 2003/04 si 2010. Piturca a plecat de la FCSB dupa un scandal mare cu patronul.