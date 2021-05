BREAKING NEWS | Anunt urias la miezul noptii! Ultrasii FCSB il vor pe Oli. "Olaroiu sare in flacari pentru echipa asta! Vine in prima secunda daca e chemat! E si smardoi, nu-i comenteaza nimeni!"

Liderul suporterilor ros-albastri, Gheorghe Mustata, spune ca va incerca sa-l convinga pe Olaroiu sa revina la FCSB.

Mustata vrea sa se implice in numirea noului antrenor. Fanii au de gand sa profite de faptul ca Oli e liber si sa-l intoarca din drumul spre milioanele arabilor. Daca Becali nu-l suna pe Olaroiu, Mustata promite sa o faca.

"Suna-l pe Olaroiu, nu astepta sa te sune Olaroiu. Ii zici: 'Oli, de 6 ani nu iau nimic! Hai la datorie!' Oli vine in prima secunda. Oli, pentru Steaua, sare in flacari. Maine voi insista cu telefoane pe la Oli, vom face si cateva bannere, avem mult de munca. Noi nu fortam, incercam. Noi ni-l dorim pe Oli. Toata lumea il vrea pe Olaroiu. Vom vorbi cu Olaroiu maine, poimaine, vreau sa ma vad cu el, sa stam de vorba, sa vina. A venit Oli... s-a terminat tot. Nu se pune problema de Gigi... nici nu comenteaza in fata lui Olaroiu.

Toti suporterii Stelei il vor pe Olaroiu. Daca omul are alt contract... n-ai ce face. Dar, il rugam sa vina, sa aduca performanta in clubul asta. Poate ne ajuta Oli, sa vina, sa stea langa noi. Cu Olaroiu nu se joaca nimeni, n-are nimeni curaj sa comenteze. Ala e si smardoi. Oli e la nivel mare!", a spus Mustata la Radio Sport 1.