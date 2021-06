Englezii, cu ochii pe unul dintre titularii lui Radoi! Fotbalistul nationalei care le-a atras atentia in amicalul cu Anglia 

Romania a pierdut amicalul cu Anglia, 1-0, dupa ce Rashford a inscris din penalty.

Unul dintre jucatorii care au impresionat in meciurile amicale ale nationalei a fost chiar debutantul Deian Sorescu. Jucatorul lui Dinamo a avut prestatii solide in ambele meciuri. In amicalul cu Anglia, Sorescu a fost schimbat in minutul 66, dupa un joc bun, care i-a adus doar cuvinte de lauda. Fotbalistul de banda al 'cainilor' a fost si aproape sa inscrie la Middlesbrough.

Prestatia sa nu a ramas neremarcata, astfel ca nu doar specialistii romani l-au avut in vizor, ci si reprezentantii unor echipe din primele doua ligi ale Angliei, anunta Gazeta Sporturilor. Conform sursei citate, oficialii nationalei au fost intrebati de jucatorul care a fost piesa de baza in echipa lui Dinamo in acest sezon.

In cazul lui Sorescu, jucatorul a primit din partea conducerii din Stefan cel Mare o hartie prin care poate pleca de la club in schimbul sumei de un milion de euro, insa oficialii nu ar dori sa il piarda pe unul dintre oamenii cheie din echipa.

42 de meciuri a jucat Deian Sorescu in acest sezon pentru Dinamo, timp in care a reusit sa inscrie 8 goluri si sa ofere 10 assist-uri.