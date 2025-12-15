Selecționer al României în trei rânduri, Pițurcă a început cu două nume pentru titlul de ”Antrenorul Anului”: Costel Gâlcă, antrenorul liderului Rapid, și Leo Grozavu, cel care conduce ”revelația” FC Botoșani.



În top, Pițurcă l-ar pune pe Cristi Chivu (45 de ani), cel care a fost numit în acest an ca antrenor la Inter Milano, echipa la care a scris istorie ca jucător, după ce a reușit să salveze Parma de la retrogradare.



Victor Pițurcă: ”L-aș desemna pe Chivu ca antrenorul anului”



Chiar dacă nu a reușit să se impună în derby-urile cu rivalele din Serie A, echipa lui Chivu este lider în Italia, cu 33 de puncte, la un singur punct distanță de rivala AC Milan, aflată pe locul doi. Napoli completează podiumul, cu 31 de puncte.



„Din România, merg pe mâna celor care au obținut performanțe. Costel Gâlcă și Leo Grozavu ar fi Antrenorii Anului, după mine. Evident, per total l-aș desemna primul pe Cristi Chivu. De fapt, Chivu pe primele 3 locuri!



Ce realizează Chivu cu Inter e formidabil. Inter era o echipă dusă, uzată, îmbătrânită, când a venit el. A resuscitat-o, performanțele lui sunt formidabile. Inter nu a făcut investiții mari, nu a adus cine știe ce fotbaliști, însă conduce Serie A”, a spus Pițurcă, în GSP.ro.



Luca Toni: „Îmi place de Chivu că nu greșește niciodată declarațiile”



Imediat după meci, Cristi Chivu a primit laude importante din partea lui Luca Toni. Fostul mare atacant italian a vorbit la DAZN despre impactul românului la Inter și a recunoscut deschis că apreciază stilul și personalitatea acestuia.



„Chivu a găsit deja niște soluții foarte bune. L-a regăsit pe Lautaro, are vestiarul în mână. La început nu mi se părea o echipă atât de unită, dar a reușit să recupereze liderii după înfrângerea din finala de Champions League și a repornit excelent. Îmi place de Chivu că nu greșește niciodată declarațiile. Îi mai trebuie puțină continuitate, dar Inter este cea mai puternică echipă”, a spus Luca Toni.



Pentru Cristi Chivu urmează Supercupa Italiei, competiție în care antrenorul român are șansa de a cuceri primul trofeu din cariera sa de tehnician. Competiția se vede LIVE și în exclusivitate pe VOYO!

