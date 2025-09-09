Edward Iordănescu (47 de ani) a cam făcut minuni, la naționala României. Ce-i drept, cu o doză mare de noroc, dacă ne aducem aminte de meciurile tricolorilor, mai ales în preliminariile Euro 2024.

Și, totuși, cum norocul nu poate fi „antrenat“ de nimeni, nici rezultatele lui Edi, la prima reprezentativă, nu pot fi atribuite, în întregime, norocului. De aceea, a surprins foarte tare modul brutal în care Mircea Lucescu a criticat prestațiile tricolorilor, la Euro 2024, sub comanda predecesorului său.

Aceste critici par a fi și mai deplasate acum, când vedem rezultatele României cu „Il Luce“ pe bancă. Și jocul! Care a fost sub orice critică, în amicalul cu Canada de vineri: 0-3 pe Arena Națională.

Edward Iordănescu, mesaj de mobilizare pentru tricolori

Având în vedere acest tablou sumbru, e de înțeles de ce specialiștii ne-au pus deja „cruce“, în ceea ce privește rezultatul nostru final, în grupa H a preliminariilor pentru CM 2026.

Și, totuși, Edward Iordănescu, acum la Legia Varșovia (Polonia), consideră că România încă poate spera la locul 1, în această serie. De aici și mesajul său de mobilizare, pe Facebook, înainte de Cipru – România (diseară, ora 21.45, Nicosia).

„Victorie cu Cipru este tot ce contează!! Acum 3 puncte, iar în octombrie, cu 55.000 de români pe Arena Națională, România poate, cu siguranță, învinge Austria!! HAI ROMANIA“, a scris fostul selecționer.

